Как правильно варить чечевицу: зеленую, оранжевую, красную, черную

Почему нужно есть чечевицу

По содержанию белка она находится на втором месте после соевых бобов.

В нем много полезных витаминов, минералов, белка и клетчатки, а также нет глютена.

Калий в составе чечевицы нормализует кровяное давление, фолиевая кислота защищает сердце, а железо помогает бороться с анемией.

Чечевица содержит много магния, недостаток которого отрицательно сказывается на качестве сна.

Селен снижает риск опухолей прямой кишки, простаты, легких, мочевого пузыря, кожи и желудка.

Сейчас в продаже можно найти разные виды чечевицы: красную, коричневую, черную, желтую, зеленую и другие.

Как и сколько времени варить чечевицу разного цвета

Перед варкой чечевицу необходимо перебрать, если нужно и тщательно промыть.

Замачивание ускоряет процесс варки. Но чечевица и так варится довольно быстро, поэтому замачивание теряет смысл.

Чечевицу заливают холодной водой, варят на среднем огне, а после закипания – на медленном. Чечевица может убежать, поэтому закрывать крышкой ее не нужно. Нужно периодически помешивать.

Быстрее всего варится красная чечевица в течение 10-15 минут. Поэтому ее часто используют для приготовления крем-супов, каш, запеканки. Для приготовления гарнира на 200 г красной чечевицы взять 400 мл воды, он получится густым и мягким.

в течение 10-15 минут. Поэтому ее часто используют для приготовления крем-супов, каш, запеканки. Для приготовления гарнира на 200 г красной чечевицы взять 400 мл воды, он получится густым и мягким. Зеленая, коричневая и черная чечевица не разваливаются, хорошо держат форму. Поэтому такая чечевица идеально подходит для салатов, гарниров и рагу.

Для приготовления коричневой чечевицы на гарнир или салат следует засыпать чечевицу в кастрюлю с водой в соотношении 1:2 и поставить на огонь. Довести до закипания, посолить, убавить огонь и варить на медленном огне до готовности чечевицы. Вода должна впитаться в чечевицу вся. Если воды не хватило, долить еще немного. Времени на приготовление коричневой чечевицы понадобится больше – от 25 до 40 минут. Все зависит от того, в каком блюде оно используется, и как вы любите.

на гарнир или салат следует засыпать чечевицу в кастрюлю с водой в соотношении 1:2 и поставить на огонь. Довести до закипания, посолить, убавить огонь и варить на медленном огне до готовности чечевицы. Вода должна впитаться в чечевицу вся. Если воды не хватило, долить еще немного. Времени на приготовление коричневой чечевицы понадобится больше – от 25 до 40 минут. Все зависит от того, в каком блюде оно используется, и как вы любите. Подход к приготовлению обыкновенной зеленой чечевицы ничем не отличается от коричневой. А вот зеленая чечевица из Пюи отличается от обычной зеленой чечевицы даже с виду. С зеленой чечевицы из Пюи можно сварить суп, не опасаясь, что он превратится в кашу, а для салатов и гарниров эти бобы совсем идеальны. Чтобы сварить такую чечевицу, нужно в кастрюлю налить достаточно воды, чтобы чечевица была полностью покрыта. Довести воду до закипания, убавить огонь и варить чечевицу до готовности 25–30 минут. Когда зеленая чечевица будет готова – слить воду.

ничем не отличается от коричневой. А вот зеленая чечевица из Пюи отличается от обычной зеленой чечевицы даже с виду. С зеленой чечевицы из Пюи можно сварить суп, не опасаясь, что он превратится в кашу, а для салатов и гарниров эти бобы совсем идеальны. Чтобы сварить такую чечевицу, нужно в кастрюлю налить достаточно воды, чтобы чечевица была полностью покрыта. Довести воду до закипания, убавить огонь и варить чечевицу до готовности 25–30 минут. Когда зеленая чечевица будет готова – слить воду. Черную чечевицу нужно залить водой в расчете 1:2, посолить и варить на медленном огне до готовности чечевицы – 20–25 минут. При необходимости доливать воду. Или сварить в большом количестве подсоленной воды до готовности и слить лишнюю воду.

Когда солить чечевицу? Иногда можно услышать, что солить чечевицу нужно после готовности. На самом деле сваренные в соленой воде бобы гораздо вкуснее.

Чечевица хорошо сочетается с растительным и сливочным маслом. Из специй чечевица хорошо сочетается с имбирем, карри, перцем чили, черным, душистым перцем.

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