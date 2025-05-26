Как правильно варить кускус, чтобы он оставался рассыпчатым: об этих секретах молчат профессионалы

Как правильно варить кашу кускус / © Pixabay

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Проблема в том, что большинство просто не следует правильным рекомендациям по подготовке крупы.

Уверены ли вы, что выбираете кус-кус в соответствии с назначением? Очень мелкий , почти как песок, лучше подходит для салатов , а большие зерна из твердых сортов пшеницы – идеальны для гарниров .

Но даже точнейшее соблюдение пропорций не поможет, если просто лить кипяток “на глаз”. Для 1 стакана кускуса требуются ровно 1,5 стакана воды или бульона.

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Насыпьте крупу в миску, добавьте немного соли, залейте кипящей жидкостью и сразу накройте крышкой. Не перемешивайте!

Через 5 минут аккуратно разрыхлите зерна вилкой — они легко отделятся друг от друга.

Секрет вкуса – добавление масла . После того, как кускус набухнет, добавьте ложку оливкового или сливочного масла и нежно перемешайте.

Это не только предотвращает слипание, но и усиливает аромат . Чтобы придать блюду особую нотку, перед запариванием обжарьте крупу на сухой сковороде 2–3 минуты до золотистого оттенка.

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Кускус – отличная база для кулинарных экспериментов. Сочетайте его с обжаренными овощами, такими как цуккини, баклажаны, перец, добавляйте изюм или курагу, и приправляйте лимонным соком и мятой для свежести.

Как источник белка прекрасно подходят креветки, курица-гриль или нут. Но настоящий кулинарный трюк – это правильное применение специй.

Сначала обжарьте на сухой сковороде семена тмина, кориандра и зир, затем разотрите их в ступке и смешайте с кусками кускуса. Благодаря этому блюдо получит насыщенный и яркий аромат.

Если кускус случайно слипся , не стоит волноваться. Просто распределите его ровным слоем на противень и подсушите в духовке при 160 °C в течение 10 минут , после чего легко разрыхлите вилкой.

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Такой кускус можно использовать в качестве хрустящей панировки для рыбы или добавить в фарш для котлет, чтобы сделать их более нежными.

Для десертного варианта смешайте кускус с натуральным йогуртом, добавьте немного меда и свежих ягод – получите вкусную и полезную сладость.