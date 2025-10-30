Как правильно варить суп, чтобы вермишель не разваривалась и не набухала: кулинарный трюк

Как правильно варить суп с вермишелью / © www.freepik.com/free-photo

Почти каждый хотя бы раз сталкивался с тем, что вместо вкусного супа с вермишелью выходит густой кисель или липкая масса. Кажется, что вся вермишель исчезла, растворившись в бульоне. На самом деле, причина не в макаронах, а в том, как и когда их добавляют в суп. Кулинары вскрыли простой, но очень эффективный трюк, который поможет сохранить вермишель упругой даже после нескольких дней хранения.

Как правильно варить суп, чтобы вермишель не разваривалась и не набухала