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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
230
Время на прочтение
1 мин

Как правильно варить яйца, чтобы они не лопались: один гениальный трюк — и белок больше не будет вытекать

Если вы устали от трещин на появляющихся после варки яйцах, попробуйте этот простой трюк.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как варить яйца, чтобы не было трещин, а белок не вытекал

Как варить яйца, чтобы не было трещин, а белок не вытекал / © unsplash.com

Чаще повара используют для этого соль или соду. Однако существует и другой вариант.

Как правильно варить яйца, чтобы они не лопались

Чаще яйца лопаются во время варки потому, что происходит перепад температур. Вы достаете яйца из холодильника и бросаете в воду, которая начинает кипеть.

Внутри расширяется воздух, который начинает с силой давить на скорлупу. Если она не крепкая или уже имеет невидимые трещины, яйцо точно треснет.

Иногда это не имеет особого значения. Но часто хочется, чтобы скорлупа оставалась целой, а белок не вытекал.

Чтобы этого не произошло, налейте в кастрюлю холодную воду, положите туда яйца, а вместе с ними бросьте несколько спичек или зубочисток. Включите плиту и варите яйца не больше 10 минут. Обратите внимание, что бросать зубочистки в кипящую воду ни в коем случае нельзя. Трюк получится только тогда, когда вы положите их в холодную.

На самом деле об этом гениальном трюке мало кто знает. Но он помогает белку не утекать даже в том случае, если трещина все же появится на скорлупе.

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Дата публикации
Количество просмотров
230
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