Как варить яйца, чтобы не было трещин, а белок не вытекал / © unsplash.com

Реклама

Чаще повара используют для этого соль или соду. Однако существует и другой вариант.

Как правильно варить яйца, чтобы они не лопались

Чаще яйца лопаются во время варки потому, что происходит перепад температур. Вы достаете яйца из холодильника и бросаете в воду, которая начинает кипеть.

Внутри расширяется воздух, который начинает с силой давить на скорлупу. Если она не крепкая или уже имеет невидимые трещины, яйцо точно треснет.

Реклама

Иногда это не имеет особого значения. Но часто хочется, чтобы скорлупа оставалась целой, а белок не вытекал.

Чтобы этого не произошло, налейте в кастрюлю холодную воду, положите туда яйца, а вместе с ними бросьте несколько спичек или зубочисток. Включите плиту и варите яйца не больше 10 минут. Обратите внимание, что бросать зубочистки в кипящую воду ни в коем случае нельзя. Трюк получится только тогда, когда вы положите их в холодную.

На самом деле об этом гениальном трюке мало кто знает. Но он помогает белку не утекать даже в том случае, если трещина все же появится на скорлупе.