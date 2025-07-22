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Как правильно варить яйца, чтобы они не лопались: один гениальный трюк — и белок больше не будет вытекать
Если вы устали от трещин на появляющихся после варки яйцах, попробуйте этот простой трюк.
Чаще повара используют для этого соль или соду. Однако существует и другой вариант.
Как правильно варить яйца, чтобы они не лопались
Чаще яйца лопаются во время варки потому, что происходит перепад температур. Вы достаете яйца из холодильника и бросаете в воду, которая начинает кипеть.
Внутри расширяется воздух, который начинает с силой давить на скорлупу. Если она не крепкая или уже имеет невидимые трещины, яйцо точно треснет.
Иногда это не имеет особого значения. Но часто хочется, чтобы скорлупа оставалась целой, а белок не вытекал.
Чтобы этого не произошло, налейте в кастрюлю холодную воду, положите туда яйца, а вместе с ними бросьте несколько спичек или зубочисток. Включите плиту и варите яйца не больше 10 минут. Обратите внимание, что бросать зубочистки в кипящую воду ни в коем случае нельзя. Трюк получится только тогда, когда вы положите их в холодную.
На самом деле об этом гениальном трюке мало кто знает. Но он помогает белку не утекать даже в том случае, если трещина все же появится на скорлупе.