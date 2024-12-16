Как правильно выбирать красную икру: запомните одну важную фразу – она должна быть на банке

Уже совсем скоро придется думать, что приготовить на новогодний стол. Красную икру украинцы покупают на праздник чаще. Поэтому важно знать, как ее выбирать, чтобы не наткнуться на подлог.

Закуски с добавлением красной икры среди украинцев считаются праздничным деликатесом, ведь возможность посмаковать ею далеко не у каждого человека. Поэтому очень важно знать, на что обратить внимание при приобретении этого продукта, чтобы выбрать действительно качественный и не за все деньги мира.

Специалисты говорят, что помочь вам может всего лишь одна надпись, которую можно найти на банках с красной икрой. На упаковке обязательно должно быть указано название конкретной рыбы, а не общее описание, например "лососевая икра". Поэтому ищите на банках что-то вроде горбуша, форель или любой другой вид рыбы, из которой собрали эту икру.

Часто производители поставляют на полочки магазинов так называемую "структурированную икру". Это не подделка, потому что она изготовлена в натуральном продукте. Впрочем, ее сложно назвать настоящей икрой. Дело в том, что производитель, чтобы улучшить товарный вид продукта, может добавлять красные красители или желатиновые добавки.

Эти добавки препятствуют повреждению икряной массы, делают ее более шарообразной. Тогда она выглядит отборно, поэтому очень напоминает свежую и натуральную, особенно покупателю, который редко покупает такой продукт. Если на самой банке вы не видите, что она структурирована, обязательно посмотрите на склад. Там вместо слова "икра" будет фраза "икряная масса". Лучше такой продукт не покупать, потому что он будет хуже вкушать.

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