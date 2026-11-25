Мандарины / иллюстративное фото / © Pexels

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Выбирая цитрусовые в магазине, покупатели обычно кладут в свои корзины яркие и равномерно оранжевые клементины, а плоды с зеленоватым оттенком — обходят стороной, считая их недозрелыми и кислыми. Однако в случае с этими фруктами внешний вид часто бывает обманчивым, ведь зеленые пятнышки на кожуре вовсе не указывают на их вкус или степень зрелости.

Об этом пишет французское издание «Le Journal des Femmes».

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Цвет кожуры клементинов и степень зрелости их мякоти меняются не всегда одновременно. В процессе созревания хлорофилл в кожуре разрушается, уступая место оранжевому пигменту, но для этого нужны прохладные ночи. Если погода остается мягкой, плод может быть полностью спелым, сочным и сладким, сохраняя при этом зеленоватые участки.

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Эта особенность характерна даже для известного корсиканского клементина. Его легко узнать по характерному зелёному кончику напротив плодоножки. Это не дефект, а признак естественного созревания на дереве без искусственной обработки для выравнивания цвета.

Чтобы цитрусовые приобрели привлекательный оранжевый оттенок, их нередко подвергают обработке этиленом — растительным газом, который ускоряет разрушение хлорофилла в кожуре. Это чисто косметическая процедура, которая делает фрукты красивее, но отнюдь не придает сладости мякоти. Зато корсиканские клементины такой обработке не подвергаются.

Стандарты качества допускают наличие до 20% зелёной окраски на поверхности плода, если он собран в момент оптимальной зрелости, а содержание сока составляет не менее 42%. Именно эти показатели, а не идеальный цвет кожуры, свидетельствуют о высоком качестве фруктов.

Собранные вручную корсиканские клементины обычно продаются с листочками, а под их тонкой кожурой скрываются сочные дольки с приятным кисло-сладким вкусом. В то же время при выборе следует быть внимательными, чтобы не спутать естественный зелёный цвет кожуры со следами плесени, ведь испорченные плоды придётся сразу выбросить.

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Ранее ТСН.ua писал о том, как выбрать мандарины без косточек прежде всего при покупке стоит обращать внимание на сорт, ведь именно сортовые особенности в значительной степени определяют, будут ли в плоде семена.

Также обсуждался вопрос о том, нужно ли удалять белые ниточки с мандаринов, ведь многие считают их невкусными, а кто-то просто не любит их текстуру.

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