Как правильно выбирать молотый кофе, чтобы напиток бодрил, имел насыщенный вкус и аромат

Крепкий ароматный кофе с утра – что может быть лучше для удачного начала дня. Ведь вкусные напитки и еда тоже привносят счастье в нашу жизнь. Поэтому, чтобы каждое утро начиналось удачно, нужен качественный и крепкий кофе. Но как ее правильно выбрать, чтобы не прогадать? Рассказываем, на что нужно обращать внимание при выборе кофе, чтобы напиток был крепким, вкусным и ароматным.

Дата обжарки кофейного зерна

Неопытные любители кофе считают, что у напитка – безграничный срок годности. Но это совсем не так. Важно знать, что от даты обжаривания кофейных зерен зависит срок годности напитка. Потому что это прямо влияет на вкус кофе. Ведь кофейные зерна – это по сути ягоды, которые портятся так же, как другие продукты. Потому старые кофейные зерна могут отдавать свой неприятный вкус напитку, который вы готовите на своей кухне.

Крайне важная дата обработки кофейных зерен, которая обычно напечатана на упаковке продукта. Кофе нужно заваривать через 7-21 день после даты обжарки зерна.

Способ обжаривания кофейного зерна

Каждый производитель обжаривает кофейные зерна своим способом, от которого зависит насыщенный вкус напитка. К примеру, способ обжаривания оказывает прямое влияние на то, что кофе будет иметь вкус шоколада или орехов.

Если очень обжаривать кофейные зерна, тогда у напитка будет насыщенный горьковатый вкус. Легкое обжаривание придает кофе фруктовый вкус с кислинкой. Поэтому можно пробовать разные варианты обжаривания, чтобы выбрать для себя идеальный вкус.

Сорт кофе и обработка

Это один из важнейших показателей при выборе кофе, поэтому следует обращать внимание на то, какой сорт вы покупаете. Если вы не очень разбираетесь в этом, тогда следует прислушаться к советам экспертов. Они нас уверяют в том, что лучше выбирать арабику, поскольку этот сорт качественнее других.

Лучше покупать кофе в целых зернах, потому что срок годности молотого кофе значительно меньше. Если вы сами будете молоть зерна, то напиток будет вкуснее и ароматнее.

Обработка кофейного зерна также влияет на вкус напитка. Кофейные зерна – это косточки ягод из кофейного дерева, которые удаляются двумя способами. Натуральный способ – это когда плоды сушатся на солнце, высыхает оболочка ягод, от чего кофейные зерна приобретают фруктовый вкус. Напиток из такого кофе будет менее кислым. Во второй, водный способ, водой вымывается мякоть ягод, а затем сушится зерно. Поэтому напиток выходит более ароматным и насыщенным.

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