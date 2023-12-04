Как правильно выбрать красную икру к праздничному столу для встречи Нового 2024 года

Этот продукт часто покупают именно в новогодние праздники, поэтому стоит знать, как правильно выбрать красную икру в Украине.

Традиционно в канун новогодних праздников растет спрос на красную икру. Ведь этот продукт является главным деликатесом на праздничном столе. Помимо нежного вкуса и яркого цвета красная икра очень полезна. В ней содержится 30% легкоусвояемых белков, лецитин, фолиевая кислота, много витаминов. Однако чтобы в полной мере насладиться этим продуктом, нужно знать, как правильно отличить качественную красную икру.

Как определить хорошую красную икру

Начать следует с выбора места продажи товара. Лучше покупать красную икру в крупных торговых сетях или в официальных магазинах производителя. Следует внимательно осмотреть маркировку продукта и его состав. Если на упаковке написано, например, икорно-рыбное изделие, лучше покупки отказаться.

Некоторые недобросовестные производители разводят красную икру с поддельными икринками.

Как понять, что перед вами качественная красная икра

В пластмассовой либо стеклянной таре продукт можно оценить зрительно. Существует одно важное отличие, которое хорошо заметно даже невооруженным глазом – внутри каждой икринки должно быть темное пятнышко ("глазок"). Это зародыш в белково-жировой эмульсии. Иногда этот "глазок" пытаются подделать. Поэтому важно обратить внимание на его форму. Если оно "расплывается" – перед вами некачественный продукт.

Как определить хорошую красную икру / Фото: pixabay.com

Важна также и форма самих икринок. Натуральный продукт имеет идеально круглые гранулы, а поддельная икра часто овальная, сплюснутая, сдвоенная и т.п. Если заметили слишком большое количество желтых или слишком красных икринок, лучше остерегаться. На фейк может указывать пена на поверхности икры, которая образуется из-за брожения дрожжей.

Размер икринок – еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. Например, у горбуши икра имеет размер 5 мм, у некра – 4 мм, кеты – 5-6 мм, а у форели всего 2-3 мм.

В домашних условиях можно проверить качество красной икры. Для этого бросьте одну икринку в горячую воду (не кипяток). Естественная должна лопнуть и закрасить жидкость в белый оттенок, а вот поддельная – останется целой или закрасится в красный оттенок.

Читайте также: