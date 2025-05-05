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Как правильно выбрать по лунному календарю день для посева буряка в мае 2025
В правильный день месяца буряк даст хорошие всходы и крепкий корень.
Буряк — один из самых популярных овощей на украинских огородах. Его легко выращивать, но даже мелкие ошибки при посадке могут привести к потере части урожая. Чтобы этого не произошло, важно соблюсти несколько базовых правил — от выбора времени до правильного размещения семян.
Об этом пишут Новости.LIVE.
Время посева: ориентируемся на погоду и почву
Посадку буряка следует начинать, когда среднесуточная температура воздуха поднимается до +10…+12°C. При этом следует проверить и температуру грунта — она должна быть не ниже +8°C. В холодную почву семена будут прорастать медленно или загнивать, поэтому спешить с посадкой не стоит.
Лунный календарь мая 2025: когда сеять буряк
Многие огородники следуют советам лунного календаря. В 2025 году для посева буряка в мае благоприятны следующие даты:
2, 3, 6, 11, 15, 16, 24, 25 мая — дни, когда Луна влияет на активное прорастание семян и формирование крепкого корнеплода.
Такие даты помогают увеличить урожайность, ведь посадка с учетом фаз Луны стимулирует естественные процессы роста.
Какой участок подходит для посадки буряка
Буряк хорошо растет на легких, дренированных и плодородных почвах. Если осенью вы не успели внести органику, сделайте это хотя бы за 2-3 недели до посадки. Важно избегать предшественников, таких как шпинат или мангольд — они истощают почву для буряка.
Схема посадки и подготовки семян
Перед посевом семена нужно подготовить — замочить в теплой воде в сутки. Далее выполняем последовательные действия:
Глубина борозд — 3-4 см.
Расстояние между строками — 20-30 см.
Промежуток между семенами — 2,5–3 см.
После посева тщательно увлажните участок и следите, чтобы земля не пересыхала сверху. Влага — главный фактор для равномерной лестницы.
Напомним, ранее мы писали о том, что сажать у огурцов, чтобы урожай был в 4 раза больше.