Как правильно выбрать спелый гранат и не ошибиться

Гранат / © Associated Press

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Гранат — вкусный и полезный фрукт, однако найти на прилавках действительно спелый и сочный плод бывает непросто.

Выбирая гранат на рынке или в магазине, обращайте внимание на его форму, советуют на сайте Калифорнийского Университета.

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Присмотритесь к кожуре, потому что это один из важных критериев выбора. В общем, цвет может варьироваться, в зависимости от сорта. Спелые плоды могут быть как красными, так и розовыми, с оттенком светло-коричневого. Чем глубже и ярче цвет, тем спелее гранат. А вот если он выглядит блекло, то, скорее всего, он уже долго лежит.

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Большое значение имеет и форма плодов. Если гранат еще не полностью созрел, он имеет более скругленную форму. Спелый плод можно узнать по неровной поверхности, это объясняется тем, что кожица становится тоньше, а зерна наливаются соком.

Чем полезен гранат

В гранате много витаминов — С, В6, В12, Р, а также кальций, медь, калий, магний, марганец, фосфор, йод, железо, натрий. Он также содержит такие полезные кислоты как лимонная, яблочная, винная, щавелевая, янтарная и, необходимая для женщин, фолиевая.

Менее общеизвестное, но не менее ценное свойство — гранаты богаты антиоксидантами. Соединения на клеточном уровне защищают от повреждений, вызванных хроническими воспалениями и свободными радикалами. Проще говоря, антиоксиданты защищают от преждевременного старения и способствуют регенерации клеток.

Раньше мы писали о том, как быстро можно почистить гранат. Больше об этом читайте в новости.

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