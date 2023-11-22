Как правильно выбрать стрижку по форме лица, чтобы подходила, омолаживала и маскировала недостатки

Чтобы прическа подходила, подчеркивала красоту и маскировала недостатки, нужно подбирать ее, учитывая форму своего лица. Это один из ключевых факторов при выборе прически. Рассказываем, как определить свой тип лица и правильно подобрать прическу, ссылаясь на издание Latest Hairstyles.

Раньше мы писали, какая прическа идеальна для непослушных волос.

Как выбрать стрижку по форме лица / Фото: pixabay.com

Стрижки для овального типа лица

Стрижки для овальной формы лица / Фото: pixabay.com

Женщинам, имеющим овальную форму лица, подходит любая стрижка. Впрочем, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту, следует обращать внимание на асимметричные прически и стрижки с рваной челкой.

Стрижки для круглого типа лица

Стрижки для круглой формы лица / Фото: pixabay.com

Такой тип лица отличается своими плавными контурами, поэтому здесь будет идеальная стрижка, которая визуально удлинит его. Это могут быть стрижки с четкими линиями вроде каре с прямыми или вогнутыми краями. Также стоит присмотреться к прическам с градуировкой, это придаст объем тонким волосам.

Стрижки для длинного или прямоугольного лица

Стрижки для прямоугольной формы лица / Фото: pixabay.com

Такое лицо имеет вытянутые контуры, здесь подойдут прически, которые будут визуально округлять его. Это могут быть стрижки боб, многослойное каре, прически с челкой, которые будут прикрывать лоб.

Стрижки для треугольного лица

Стрижки для треугольной формы лица / Фото: pixabay.com

Треугольное лицо или в форме сердца – это когда широкий лоб и узкий подбородок. Такой тип лица требует причесок, которые будут придавать объем нижней части. Это такие прически как удлиненный боб или асимметричные стрижки с рваными краями. Можно подбирать прически с челкой, которые будут закрывать лоб.

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