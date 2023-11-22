Как правильно выбрать стрижку по форме лица, чтобы подходила, омолаживала и маскировала недостатки

Стилисты предоставили рекомендации владелицам всех типов лица.
Чтобы прическа подходила, подчеркивала красоту и маскировала недостатки, нужно подбирать ее, учитывая форму своего лица. Это один из ключевых факторов при выборе прически. Рассказываем, как определить свой тип лица и правильно подобрать прическу, ссылаясь на издание Latest Hairstyles.
Раньше мы писали, какая прическа идеальна для непослушных волос.
Стрижки для овального типа лица
Женщинам, имеющим овальную форму лица, подходит любая стрижка. Впрочем, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту, следует обращать внимание на асимметричные прически и стрижки с рваной челкой.
Стрижки для круглого типа лица
Такой тип лица отличается своими плавными контурами, поэтому здесь будет идеальная стрижка, которая визуально удлинит его. Это могут быть стрижки с четкими линиями вроде каре с прямыми или вогнутыми краями. Также стоит присмотреться к прическам с градуировкой, это придаст объем тонким волосам.
Стрижки для длинного или прямоугольного лица
Такое лицо имеет вытянутые контуры, здесь подойдут прически, которые будут визуально округлять его. Это могут быть стрижки боб, многослойное каре, прически с челкой, которые будут прикрывать лоб.
Стрижки для треугольного лица
Треугольное лицо или в форме сердца – это когда широкий лоб и узкий подбородок. Такой тип лица требует причесок, которые будут придавать объем нижней части. Это такие прически как удлиненный боб или асимметричные стрижки с рваными краями. Можно подбирать прически с челкой, которые будут закрывать лоб.
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