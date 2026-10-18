Как правильно выбрать зимнее одеяло: советы экспертов по выбору наполнителя

Зимнее одеяло / © Фото из открытых источников

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С приходом холодов летнего одеяла часто уже недостаточно для комфортного сна. Но какое одеяло лучше всего согревает зимой и действительно ли самая теплая модель должна быть толстой и тяжелой? При выборе важно учитывать не только наполнитель, но и количество, конструкцию изделия и температуру в спальне.

Как выбрать зимнее одеяло и на какие характеристики обратить внимание перед покупкой – рассказывает Styler .

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Какое одеяло самое теплое: пуховое, шерстяное или синтепоновое

Теплоизоляция одеяла зависит от его способности удерживать воздух. Именно воздушные прослои внутри наполнителя помогают уменьшать потерю тепла во время сна.

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По данным Sleep Foundation, пух хорошо удерживает тепло, создавая объемную и легкую структуру. Шерсть отличается способностью отводить влагу и помогать регулировать температуру, тогда как синтетические наполнители часто привлекают доступность и более простой уход.

«Самая толстая – не обязательно самая теплая» – это правило следует помнить при выборе. Значения имеют качество и количество наполнителя, пошив одеяла и его соответствие условиям в комнате.

Вот чем отличаются самые распространенные варианты:

Пуховое одеяло — для тех, кто хочет получить много тепла при небольшом весе.

Шерстяное одеяло – для тех, кому важны теплоизоляция и регулировка влажности.

Синтепоновое одеяло – доступный вариант, который обычно проще стирать и сушить.

Универсального решения нет: самое лучшее зимнее одеяло – то, под которым удобно именно вам.

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Пуховое одеяло: почему его выбирают для холодной зимы

Пух считается одним из самых эффективных натуральных наполнителей для теплого постельного белья, отмечает Sleep Foundation. Он образует объемную структуру, удерживающую воздух, поэтому пуховое одеяло может хорошо согревать, оставаясь легким. Для наполнения чаще всего используют утиный или гусиный пух.

При покупке обращайте внимание на показатель fill power. Он характеризует объем, который занимает определенное количество пуха: чем выше значение, тем большего объема можно достичь при одинаковом весе наполнителя, объясняют в Scooms.

«Например, пух с показателем 700 fill power будет объемнее того же количества пуха с показателем 500», — отмечают специалисты по постельным изделиям. Однако это не означает, что первое одеяло всегда будет теплее: нужно учитывать также общее количество пуха и конструкцию изделия.

Кому подойдет пуховое одеяло? Тем, кто часто мерзнет ночью, любит легкие покрывала и не хочет ощущать лишний вес во время сна.

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Основные недостатки — более высокая цена и необходимость придерживаться рекомендаций по стирке и сушке. Если пух недостаточно хорошо высушен, наполнитель может потерять объем.

Шерстяное одеяло: лучше ли оно пуховое

Шерсть хорошо сохраняет тепло, но имеет другие свойства. Ее волокна способны поглощать водяной пар и отдавать влагу, что помогает поддерживать комфортные условия во время сна, отмечает Sleep Foundation.

Шерстяные одеяла часто ощутимо тяжелее пуховых. Для одних это минус, а другим нравится более плотное покрывало, создающее чувство уюта.

«Тепло без лишней влаги» — одно из преимуществ, за которое ценят шерстяные изделия. В то же время, способность материала регулировать влажность не гарантирует, что под одеялом не будет жарко: многое зависит от толщины изделия и температуры в комнате.

Шерстяное одеяло может подойти тем, кто ищет натуральный наполнитель, предпочитает более плотные покрывала и хочет поддерживать комфортную температуру в течение ночи.

Перед покупкой проверьте правила ухода. Не все шерстяные одеяла можно стирать в машинке, поэтому ориентируйтесь на этикетку и рекомендации производителя, советуют эксперты Woolmark – международной организации по качеству шерстяных изделий.

Синтепоновое одеяло: достаточно ли оно теплое зимой

Синтепон – распространенный синтетический наполнитель, изготовленный из полиэфирных волокон. Его основные преимущества – доступная цена и относительно простой уход.

Однако синтепон не следует отождествлять со всеми синтетическими наполнителями. Производители также используют микрофибру, полые полиэфирные волокна и другие материалы, отличающиеся по объему, воздухопроницаемости и теплоизоляции. "Синтетические наполнители могут имитировать мягкость и объем натурального пуха", - отмечает Sleep Foundation.

Поэтому ответ на вопрос, может ли синтетическое одеяло быть достаточно теплым зимой, зависит от конкретной модели. Важны не только название материала, но и количество наполнителя, его структура и качество пошива.

Синтепоновый вариант стоит рассмотреть, если вы ищете бюджетное одеяло, не хотите наполнителя животного происхождения или планируете регулярно стирать постельные принадлежности.

"В дешевых моделях наполнитель со временем может сбиваться, из-за чего одеяло будет терять объем и равномерность", - советует Sleep Foundation проверять перед покупкой качество просрочки и возможность ухода в домашних условиях.

Как выбрать теплое зимнее одеяло: плотность, TOG и толщина

Толщина одеяла не всегда свидетельствует о том, насколько хорошо она будет согревать. Легкая пуховая модель может обеспечивать эффективную теплоизоляцию, тогда как более толстое одеяло с менее эффективным наполнителем не обязательно будет таким же теплым. По данным Scooms, для пуховых изделий важным ориентиром является показатель fill power – способность наполнителя удерживать воздух.

На этикетке можно встретить показатель плотности в граммах на квадратный метр – например, 200, 300 или 400 г/м². Он указывает массу заполнителя на единицу площади. В пределах одного типа материала большее количество наполнителя часто означает более высокую теплоизоляцию, но сравнивать по этому показателю пух и синтепон напрямую некорректно, отмечают эксперты по текстилю.

Еще один ориентир – TOG, показатель теплового сопротивления, используемый для оценки теплоизоляционных свойств постельных изделий. Чем выше значение, тем лучше одеяло удерживает тепло при других одинаковых условиях, объясняют в Primark и Argos.

Ориентировочно выделяют следующие значения:

2,5–4,5 TOG – легкие одеяла для лета или теплых помещений, советуют в Primark и Scooms.

7,5–10,5 TOG – варианты для межсезонья или умеренно прохладных комнат.

13,5 TOG и выше — модели с высокой теплоизоляцией, часто выбираемые для зимы, отмечают в Secret Linen Store.

Эти значения не являются универсальной рекомендацией для каждого дома. Если спальня хорошо отапливается, очень теплое одеяло может быть некомфортным даже в мороз; а в прохладном помещении может потребоваться модель с более высокой теплоизоляцией, объясняет The Independent.

В магазинах TOG отмечают не всегда. В этом случае обращайте внимание на сезонность, состав, плотность наполнителя и рекомендации производителя.

Как выбрать одеяло, если ночью мерзнете или перегреваетесь

«Пух обычно хорошо сочетает тепло с малым весом, тогда как синтетические наполнители часто являются более доступной и практичной альтернативой», — объясняют эксперты Sleep Foundation.

Если под одеялом часто становится жарко, не стоит автоматически выбирать самый толстый зимний вариант. Обратите внимание на вес изделия, свойства наполнителя и ткань чехла. Хлопок часто обеспечивает хорошую воздухопроницаемость, хотя результат также зависит от плотности и способа плетения ткани, отмечает Sleep Foundation.

Перед покупкой проверьте несколько характеристик:

Материал чехла. Он влияет на воздухопроницаемость и ощущение ткани на ощупь; хлопок обычно хорошо пропускает воздух и помогает регулировать температуру.

Размер одеяла. Она должна полностью накрывать тело, чтобы уменьшить попадание холодного воздуха по бокам; IKEA советует выбирать размер с учетом роста и привычки шевелиться во сне.

Равномерность наполнителя. Убедитесь, что нет комков и пустых участков.

Вес. Легкое пуховое и более плотное шерстяное одеяло может обеспечивать комфорт при различных предпочтениях.

Уход. Проверьте, позволяет ли производитель машинную стирку и как правильно сушить изделие.

Как отмечает Woolmark в рекомендациях по уходу за шерстью, важно соблюдать инструкции на этикетке: допустимые способы стирки и сушки зависят от конкретного изделия.

Правильно выбранное одеяло должно соответствовать не только сезону, но и вашему привычному тепловому комфорту: кому-то подойдет легкий пух, кому-то более плотная шерсть или практичный синтетический наполнитель.

Напомним, ранее мы рассказывали, нужно ли стирать одеяло перед началом холодного сезона , как часто его следует очищать и что может произойти, если годами не уделять внимания уходу за ним.

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