Как правильно выразить благодарность на украинском языке: почему нельзя говорить "велике дякую"

Часто можно услышать выражение "велике дякую". Звучит вроде бы благозвучно и хорошо на украинском. Однако на самом деле выражение "велике дякую" неправильное, отмечает украинский учитель и языковед Александр Авраменко.

Как правильно выражать благодарность на украинском языке

Учитель рассказал, почему "велике дякую" использовать нельзя. "Часто встречаю в соцсетях этикетную форму "велике дякую". Это выражение ошибочно с точки зрения грамматики. Вы спросите почему? А вот почему. "Дякувати" – это глагол, который означает действие. Например, что делать – "ходити", "спати", "дякувати". С глаголами прилагательные не сочетаются. Вы же не скажете "швидке ходити", "міцне спати" или "велике дякувати". Получается набор слов", — отмечает Авраменко.

Правильно, это когда прилагательные сочетаются с существительными. Например, "швидка хода", "міцний сон", "велика вдячність".

Поэтому, вместо "велике дякую" нужно использовать "дуже дякую", "щиро дякую" або "дуже вдячний".

Читайте также: