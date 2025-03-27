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Как правильно высаживать тюльпаны весной: будут цвести обильно и долго
Сажать тюльпаны можно с конца марта и вплоть до начала июня.
Тюльпаны стали символом весны и тепла. Традиционно их высаживают и осенью. Тогда луковички накапливают силы и в марте-апреле могут долго цвести. Впрочем, сажать цветы можно и весной. Всходы появляются в течение 2-3 недель.
Как посадить тюльпаны весной, читайте в материале ТСН.ua.
Когда сажать тюльпаны
Ранние сорта тюльпанов высаживают уже в конце марта или начале апреля, когда почва прогреется. Идеально, чтобы на глубине 10 см земля прогрелась до 9 градусов тепла. Поздние сорта цветов можно высаживать в течение мая и даже в начале июня.
Прежде чем посадить луковицы, подержите их 15-20 часов в холодильнике, затем положите в раствор для дезинфекции и проращивания посадочного материала на несколько часов.
Как подготовить клумбу
Тюльпаны любят, чтобы было много солнечного света. Также участок должен быть защищен от сильных порывов ветра, с хорошо дренированной и легкой почвой. Важно также, чтобы она не была кислой. Если земля тяжелая, то ее облегчают песком, если глинистая – черноземом, кислая – вносят известь, песок, органику и торф. Чтобы улучшить дренажные свойства земли, на дно бороздок укладывают щебень, перемешанный с песком.
Непосредственно на клумбе сделайте ямки и бороздки. Расстояние между крупными луковицами должно быть 20 см, а между мелкими – 10 см.
Напомним, ранее мы писали о том, какие овощи и почему нужно посадить в марте на рассаду.
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