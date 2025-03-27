Тюльпаны в саду.

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Тюльпаны стали символом весны и тепла. Традиционно их высаживают и осенью. Тогда луковички накапливают силы и в марте-апреле могут долго цвести. Впрочем, сажать цветы можно и весной. Всходы появляются в течение 2-3 недель.

Как посадить тюльпаны весной, читайте в материале ТСН.ua.

Когда сажать тюльпаны

Ранние сорта тюльпанов высаживают уже в конце марта или начале апреля, когда почва прогреется. Идеально, чтобы на глубине 10 см земля прогрелась до 9 градусов тепла. Поздние сорта цветов можно высаживать в течение мая и даже в начале июня.

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Прежде чем посадить луковицы, подержите их 15-20 часов в холодильнике, затем положите в раствор для дезинфекции и проращивания посадочного материала на несколько часов.

Как подготовить клумбу

Тюльпаны любят, чтобы было много солнечного света. Также участок должен быть защищен от сильных порывов ветра, с хорошо дренированной и легкой почвой. Важно также, чтобы она не была кислой. Если земля тяжелая, то ее облегчают песком, если глинистая – черноземом, кислая – вносят известь, песок, органику и торф. Чтобы улучшить дренажные свойства земли, на дно бороздок укладывают щебень, перемешанный с песком.

Непосредственно на клумбе сделайте ямки и бороздки. Расстояние между крупными луковицами должно быть 20 см, а между мелкими – 10 см.

Напомним, ранее мы писали о том, какие овощи и почему нужно посадить в марте на рассаду.

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