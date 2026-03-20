Как правильно выйти из поста, чтобы не "сорвать" желудок

К привычному питанию важно возвращаться правильно, чтобы не навредить организму / © Associated Press

Во время Великого поста многие хотят очиститься духовно, другие стремятся очистить тело. Ведь таким образом люди могут хоть на время освободить свой организм от ежедневного разрушения вредной пищей.

Ритуал разговения — это сознательный выход из поста и его нужно также провести правильно — употреблять всего понемногу.

За период поста организм перешел в «экономный» режим работы, поэтому объедаться не стоит — большой объем разной по составу пищи может просто не перевариться.

Специалисты считают, что переход от постной пищи к обычному меню должен длиться около 1-2 недель. В то же время, продукты животного происхождения нужно добавлять постепенно. Начинайте, например, с кисломолочных (натуральный йогурт, кефир, творог), чтобы организм «вспомнил», как переваривать животный белок.

Можно уже добавлять и яйца, но не больше двух в сутки. А мясо, говорят специалисты, лучше есть на третий день после выхода из поста. И самое главное — за один прием пищи съедайте только один продукт животного происхождения.

Также важно соблюдать питьевой режим. Когда есть недостаток воды, которая сочетается с большим количеством пищи, от которой организм успел отвыкнуть, это может спровоцировать запоры.

Не рекомендуется добавлять в рацион слишком много выпечки и сладостей, которые способны вызвать резкий скачок глюкозы в крови. Можно добавить немного меда — глюкоза добавит энергии мозга и мышцам.

Такие же рекомендации касаются и спиртных напитков. Питание должно содержать все компоненты для полноценной работы организма: растительные белки, жиры, углеводы, тогда не будет чувство слабости.

Напомним, Великий пост, который начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, предусматривает отказ от мясных продуктов и уменьшение порций, примирение с ближними, исповедь и молитву.