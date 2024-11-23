Как правильно загадывать желание на Новый год 2025, чтобы оно непременно сбылось

Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут взрослые и дети. В эту особую ночь можно загадать желание, которое непременно сбудется.

Хотя в народные приметы верят далеко не все, стойкое убеждение в том, что новогодние ритуалы помогут поймать удачу за хвост, остаются у многих украинцев.

Как правильно загадывать желание на Новый год 2025, чтобы оно сбылось

Традиционно на Новый год загадывают желания из-за записок. На листе бумаги нужно написать самые заветные мечты, а затем повторить их после наступления 1 января.

Часто ровно в 12 ночи, во время, когда бьют куранты, бумажку сжигают, пепел высыпают в бокал с шампанским и выпивают. Некоторые также верят, что желание обязательно сбудется, если лист бумаги с желанием положить в пустую бутылку из-под шампанского.

В то же время многие староукраинские традиции говорят о том, что записывать самое заветное желание на бумаге нужно уже тогда, когда новый год пришел. Затем, по традиции, этот лист кладут под подушку. Если вы написали много разных желаний на разных листах бумаги, то именно то, которое вы вытащите утром после сна, точно сбудется в течение года.

Очень важно правильно формулировать желания, говорят эзотерики. Тогда оно непременно сбудется. Для этого попробуйте четко проговорить его в своих мыслях. Например, не стоит думать "Я хочу купить квартиру", а лучше сформулировать это пожелание так: "Я приобрела квартиру своей мечты". Не следует использовать отрицательную долю "не", попытайтесь сформулировать желание в положительном ключе. К примеру, не "Я не хочу болеть", а "Я полностью здоров в новом году".

Какие желания нельзя загадывать на Новый год

Хотя, конечно, вы можете загадывать буквально все, чего желает ваша душа, однако существуют такие желания, которые лучше не озвучивать в новогоднюю ночь:

бесчисленные богатства — не следует раздражать Фортуну;

если вы хотите любовь, не стоит делать ее объектом конкретного человека – лучше перечислите те качества, которые вы хотели бы видеть в своем партнере;

пожелание зла кому-нибудь – обычно такое может вернуться против вас;

конкретное место работы — как и в случае с любовью, перечислите все условия, которые вы хотели бы видеть на новой работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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