Как правильно замачивать горох, чтобы он сварился за 15 минут: секрет от профессиональных поваров

Что делать, чтобы быстро сварился горох / © Freepik

Горох — это не только полезный, но и вкусный продукт, отлично подходящий для супов, пюре и гарниров. Однако большинство хозяек сталкиваются с проблемой: он варится слишком долго, а иногда даже после часа на плите остается жестким. Профессиональные повара уверяют: секрет заключается не в самом приготовлении, а в правильном замачивании. Если сделать это по особой технологии, горох сварится всего через 15 минут.

Как правильно замачивать горох, чтобы он быстро сварился

Выберите правильный сорт. Лучше всего подходит колотый желтый горох — он разваривается быстрее, чем целые зерна. Если вы приобретаете горох на вес, обращайте внимание, чтобы он был сухой, без темных пятен и запаха влаги.

Промойте прохладной водой. Перед замачиванием горох обязательно следует тщательно промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это помогает избавиться от пыли, остатков крахмала и ферментов, замедляющих варку.

Используйте контрастное замачивание. Этот метод используют профессиональные повара, когда нужно быстро приготовить бобовые. Залейте горох кипятком — 1 часть гороха на 3 части воды. Добавьте ½ чайной ложки соды на литр воды — это поможет размягчить оболочку зерен. Оставьте на 20 минут, затем слейте воду. Промойте холодной водой и залейте новой порцией теплой воды, не горячей. Затем оставьте еще на 40-60 минут для окончательного набухания. После такой подготовки горох становится мягким и будет равномерно набухать — именно это позволяет ему свариться за 15 минут.

Не добавляйте соль сразу. Соль замедляет размягчение зерен, поэтому ее нужно добавлять только в конце варки. Если сразу посолить воду, горох останется твердым, даже если вы все сделали правильно.

Варите в широкой кастрюле. Горох лучше варится при доступе воздуха и равномерном нагреве. Поэтому выбирайте широкую кастрюлю или сотейник и убавьте огонь после закипания.

Чтобы придать гороху приятный аромат, повара добавляют во время варки лавровый лист, немного сливочного масла или щепотку куркумы. Так блюдо приобретает насыщенный вкус и красивый золотистый оттенок.