Как правильно замачивать горох, чтобы он сварился за 15 минут: секрет от профессиональных поваров

Это простой, но действенный секрет, который повара используют в ресторанах, чтобы всегда подавать идеально приготовленные бобовые.

Что делать, чтобы быстро сварился горох

Что делать, чтобы быстро сварился горох / © Freepik

Горох — это не только полезный, но и вкусный продукт, отлично подходящий для супов, пюре и гарниров. Однако большинство хозяек сталкиваются с проблемой: он варится слишком долго, а иногда даже после часа на плите остается жестким. Профессиональные повара уверяют: секрет заключается не в самом приготовлении, а в правильном замачивании. Если сделать это по особой технологии, горох сварится всего через 15 минут.

Как правильно замачивать горох, чтобы он быстро сварился

  • Выберите правильный сорт. Лучше всего подходит колотый желтый горох — он разваривается быстрее, чем целые зерна. Если вы приобретаете горох на вес, обращайте внимание, чтобы он был сухой, без темных пятен и запаха влаги.

  • Промойте прохладной водой. Перед замачиванием горох обязательно следует тщательно промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это помогает избавиться от пыли, остатков крахмала и ферментов, замедляющих варку.

  • Используйте контрастное замачивание. Этот метод используют профессиональные повара, когда нужно быстро приготовить бобовые. Залейте горох кипятком — 1 часть гороха на 3 части воды. Добавьте ½ чайной ложки соды на литр воды — это поможет размягчить оболочку зерен. Оставьте на 20 минут, затем слейте воду. Промойте холодной водой и залейте новой порцией теплой воды, не горячей. Затем оставьте еще на 40-60 минут для окончательного набухания. После такой подготовки горох становится мягким и будет равномерно набухать — именно это позволяет ему свариться за 15 минут.

  • Не добавляйте соль сразу. Соль замедляет размягчение зерен, поэтому ее нужно добавлять только в конце варки. Если сразу посолить воду, горох останется твердым, даже если вы все сделали правильно.

  • Варите в широкой кастрюле. Горох лучше варится при доступе воздуха и равномерном нагреве. Поэтому выбирайте широкую кастрюлю или сотейник и убавьте огонь после закипания.

Чтобы придать гороху приятный аромат, повара добавляют во время варки лавровый лист, немного сливочного масла или щепотку куркумы. Так блюдо приобретает насыщенный вкус и красивый золотистый оттенок.

