- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Как правильно замачивать сушеные грибы, чтобы не испортить вкус
Сушеные грибы требуют особого подхода. Их не рекомендуется бросать на сковородку сразу и начинать жарить.
После вымачивания грибы отлично подходят для приготовления супов и других блюд. Вот только не все знают о нюансах вымачивания грибов.
Какие грибы подходят для сушки
На первом месте традиционно — белые грибы, потом подосиновики и подберезовики, а также моховики, реже маслята.
Дело в том, что продолжительность вымачивания грибов зависит от вида грибов и вида сушки.
Если это белые грибы или маслята, им достаточно полежать в воде в течение часа.
Подосиновики, подберезовики и моховики вымачивают от 3 до 5 часов.
Все эти советы касаются грибов, засушенных полностью в домашних условиях.
Кипяток категорически не подходит для замачивания грибов — он может привести к их еще большему отверждению. Холодная или охлажденная вода не рекомендуется, поскольку она также удлинит процесс замачивания.
Вода должна быть комнатной температуры или немного теплее. Прежде чем погружать сушеные грибы в воду, убедитесь, что на них нет моли и плесени.
Ранее мы писали, как правильно заморозить лисички, чтобы грибы сохранили вкус и аромат. Больше об этом читайте в новости.