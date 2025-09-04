Как правильно замачивать сушеные грибы, чтобы не испортить вкус

Сушеные грибы — идеально подходят к любому блюду. / © Pixabay

После вымачивания грибы отлично подходят для приготовления супов и других блюд. Вот только не все знают о нюансах вымачивания грибов.

Какие грибы подходят для сушки

На первом месте традиционно — белые грибы, потом подосиновики и подберезовики, а также моховики, реже маслята.

Дело в том, что продолжительность вымачивания грибов зависит от вида грибов и вида сушки.

Если это белые грибы или маслята, им достаточно полежать в воде в течение часа.

Подосиновики, подберезовики и моховики вымачивают от 3 до 5 часов.

Все эти советы касаются грибов, засушенных полностью в домашних условиях.

Кипяток категорически не подходит для замачивания грибов — он может привести к их еще большему отверждению. Холодная или охлажденная вода не рекомендуется, поскольку она также удлинит процесс замачивания.

Вода должна быть комнатной температуры или немного теплее. Прежде чем погружать сушеные грибы в воду, убедитесь, что на них нет моли и плесени.

