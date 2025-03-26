Как правильно замораживать мясо в морозилке: целым куском или перемолоть

Замораживание мяса – отличный способ надолго сохранить продукт, чтобы не приходилось каждый раз бежать в магазин, когда он понадобится. Однако следует знать, что способ замораживания может влиять на длительность хранения.

Выбор, замораживать мясо целым куском или переделать его в фарш, зависит от ваших предпочтений. Однако этот выбор может повлиять на то, как долго мясо будет храниться.

Какое мясо дольше хранится: перемолотое или целым куском

Сырое мясо можно хранить в холодильнике до 5 дней, поэтому если не удается использовать его вовремя — лучше заморозить. Это позволит иметь под рукой свежий продукт, когда он понадобится.

Говядина может находиться в морозильнике до 9 месяцев, независимо от того, в какой форме она хранится.

Что касается свинины — если ее замораживать целыми кусками, то нужно использовать в течение 2 месяцев. Перемолов свинину на фарш, можно продлить срок ее хранения еще на месяц, но не следует превышать эти пределы.

Читайте также: