Как правильно заморозить клубнику на зиму, чтобы она не слиплась

Клубника / © Reuters

Реклама

Клубнику можно легко сохранить на зиму, если правильно ее заморозить. Самая частая проблема — ягоды слипаются в один комок, становятся водянистыми или теряют аромат. Чтобы этого не произошло, важно хорошо подготовить клубнику перед замораживанием.

ТСН.ua отвечает на часто задаваемые вопросы о замораживании ягоды.

Какую клубнику можно замораживать

Для заморозки лучше брать спелую, но плотную клубнику без плесени и признаков порчи. Перезрелые или помятые ягоды тоже можно заморозить, но лучше не целыми, а в виде пюре.

Реклама

Перед замораживанием клубнику нужно перебрать. Испорченные ягоды следует выбросить, а мягкие — отложить отдельно для смузи, соуса или пюре.

Нужно ли мыть клубнику перед замораживанием

Да, клубнику перед замораживанием лучше помыть. Но после этого ее обязательно нужно хорошо высушить. Если заморозить мокрые ягоды, они быстро укроются льдом и слипнутся.

Лучше промыть клубнику холодной водой, разложить на бумажном полотенце и оставить, пока она полностью не обсохнет. Хвостики лучше убирать после мытья, чтобы ягоды меньше набирали воду.

Как заморозить клубнику целой, чтобы она не слиплась

Чтобы клубника не превратилась в сплошной ледяной ком, ее нужно сначала заморозить отдельно.

Реклама

Для этого разложите сухие ягоды в один слой на доске, подносе или противне. Важно, чтобы они не касались друг друга. Поставьте клубнику в морозильную камеру на несколько часов, а когда ягоды станут жесткими, пересыпьте их в пакет или контейнер.

Такую клубнику удобно брать порциями для компотов, смузи, десертов или выпечки.

Как заморозить клубнику с сахаром

Клубнику можно заморозить и с сахаром. Такой способ подходит для ягод, которые затем будут использоваться для десертов, соусов, блинов или сырников.

Для этого нарежьте клубнику, засыпьте небольшим количеством сахара, аккуратно перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы ягоды пустили сок. Затем переложите в контейнер и поставьте в морозильную камеру.

Реклама

Важно не наполнять контейнер до самого верха, потому что при замерзании масса немного увеличится в объеме.

Как заморозить клубничное пюре

Если клубника мягкая, помятая или очень спелая, лучший вариант — сделать пюре. Перебейте ягоды блендером. По желанию можно добавить чуть-чуть сахара или оставить без него.

Пюре удобно разлить в формы для льда, силиконовые формочки или небольшие контейнеры. Такие порции можно добавлять в лимонад, смузи, йогурт, кашу или соусы.

В чем лучше замораживать клубнику

Для заморозки подойдут пакеты с застежкой, пластиковые контейнеры или силиконовые формы. Главное — хорошо закрывать клубнику, чтобы она не впитывала запахи из морозилки.

Реклама

На пакетах и контейнерах можно подписать дату заморозки. Так будет легче контролировать, сколько времени ягоды уже сохраняются.

Сколько можно хранить замороженную клубнику

Замороженную клубнику лучше всего использовать в течение 6–12 месяцев. Со временем она не становится опасна автоматически, но может потерять вкус, аромат и текстуру.

После размораживания клубника будет мягче свежей, поэтому ее лучше использовать для напитков, начинок, соусов, каш, десертов и выпечки.

Как правильно размораживать клубнику

Если клубника нужна для десерта или начинки, ее лучше медленно размораживать — в холодильнике. Так ягоды меньше потеряют сок.

Реклама

Для смузи или лимонада размораживать клубнику не обязательно. Ее можно добавлять сразу с морозилки.

Следовательно, чтобы клубника после заморозки не слиплась, ее нужно хорошо высушить и сначала заморозить в один слой отдельно. Целые ягоды лучше брать плотные, а мягкую или помятую клубнику замораживать в виде пюре. Так ягоды сохранят вкус и будут удобны для зимних десертов, напитков и выпечки.

Новости партнеров