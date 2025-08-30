Как правильно заморозить лисички, чтобы грибы сохранили вкус и аромат: лайфгак

Лисички. / © Credits

Реклама

Замораживать можно не только свежесобранные грибочки, но и отварные, и даже жареные. А чтобы они не потеряли своих полезных и вкусовых свойств, делать это нужно правильно.

Как заморозить лисички на зиму читайте в материале ТСН.ua.

Важно выбрать для замораживания свежие молодые грибы без повреждений. Их нужно очистить от листьев, песка и мусора.

Реклама

Подготовка лисичек к заморозке

Промойте грибы в холодной воде и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла влага. Вскипятите воду и добавьте немного соли. Опустите грибы и варите 5–7 минут, но не больше. Иначе они станут жесткими. После этого отбросьте их на сито, чтобы полностью стекла вода. Дайте грибу хорошо остыть.

Замораживание

Разложите отварные грибы тонким слоем на полотенце, чтобы они подсохли. После этого выложите их на доску или противень и заморозьте сначала россыпью – так они не слипнутся). Переложите в герметичные пакеты или контейнеры и отправьте в морозилку.

Замороженные грибы можно хранить до 12 месяцев. Перед приготовлением лисички можно не размораживать – сразу начинайте готовить. Так они сохранят форму и вкус.

Напомним, мы писали о том, как правильно собирать и готовить грибы во избежание отравления.