- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 5 мин
Как правильно заморозить овощи на зиму
Какие овощи можно замораживать на зиму и как это сделать
Летний сезон — это время, когда природа щедро дарит нам свежие овощи, насыщенные витаминами и полезными веществами. Чтобы зимой получать необходимый заряд энергии и питательных элементов, мудрые хозяйки готовят заготовки сейчас, когда овощи на пике своей пользы, а их цена наиболее доступна. Замораживание — это не просто способ сохранить урожай, а настоящее искусство, позволяющее законсервировать витамины, вкус и аромат лета.
Предлагаем подробно разобраться, как сделать это правильно, чтобы все ваши старания не были тщетны.
Готовим овощи к заморозке: основные правила
Весь процесс можно поделить на несколько ключевых этапов, от которых зависит конечный итог. Прежде всего, это тщательный выбор овощей. Для замораживания подходит почти все, что душа пожелает: капуста (цветная, брокколи), баклажаны, горошек, помидоры, болгарский перец, кабачки, огурцы, тыква, свекла, щавель и т.д. Главное правило — выбирать только свежие, молодые и невредимые плоды. Замораживание перезрелых продуктов приведет к потере их формы, и после размораживания они превратятся в пюре. Чем свежее овощи перед замораживанием, тем больше витаминов и пользы они сохранят.
Следующий важный шаг — это бланширование. Это обработка продуктов паром или кипятком, которая помогает сохранить яркий цвет овощей и зелени, предотвратить их потемнение, а также сохранить их структуру после размораживания. Хотя большинство овощей можно замораживать сырыми, бланширование все же советуем не обходить, поскольку оно значительно продлевает срок хранения продуктов в морозильной камере.
Какие овощи можно замораживать: кому холод на пользу, а кому нет
Холод — это природный консервант, и замороженные овощи практически полностью сохраняют свою пользу. Однако существуют некоторые исключения. К примеру, лук и чеснок теряют свой аромат, вкус, внешний вид и полезные свойства после размораживания. К счастью, эти овощи хорошо хранятся и доступны в магазинах круглогодично. Хотя при желании чеснок можно натереть, смешать с зеленью и заморозить в пакетиках, чтобы он отдавал свой аромат блюдам.
Существует возможность, что водянистые овощи, такие как кабачки, цуккини, огурцы, помидоры при размораживании утратят свою форму и вкус. Это происходит из-за того, что вода разрывает мякоть, образуя большие кристаллы льда. Для салата не стоит замораживать капусту или листья салата, ведь они потеряют свою хрустящую структуру и внешний вид. Хотя для приготовления голубцов или борща замораживание этих продуктов вполне возможно.
Редис тоже из-за своей водянистой структуры не очень поддается замораживанию. Ему подходит только шоковый способ заморозки, если морозильная камера имеет функцию заморозки при -30°C или -40°C.
Методы замораживания и советы по хранению
Существует два основных способа замораживания: шоковый и сухой.
Во время шокового способа овощи замораживаются сразу в контейнерах или в специальных пакетах с застежками. Этот способ помогает сохранить начальный вкус и внешний вид плодов, так как огромные кристаллы льда не успевают образоваться.
Если же такой функции у вас нет, воспользуйтесь сухим способом. Для этого целые или нарезанные овощи выкладывают на ровную поверхность (дощечку или противень) в один слой, кладут в морозильную камеру на 4 часа или дольше, затем быстро перекладывают в пакеты или контейнеры и отправляют обратно в морозилку.
Важно всегда замораживать порционно, сколько вам нужно для одного употребления. Повторная заморозка не только портит внешний вид овощей, но и может быть опасна из-за размножения бактерий. Храните замороженные продукты в герметично закрытых емкостях, чтобы они не впитывали запахи других продуктов. Также обязательно подписывайте емкости, указывая название, дату заморозки и вес. Замороженные овощи можно хранить до года при -18°C. Если температура выше, то лучше не хранить заготовки дольше 4 месяцев.
Как замораживать отдельные виды овощей
Сладкий перец — лучше замораживать целым, вырезав сердцевину и бланшировав. Чтобы сэкономить место, можно уложить перцы друг в друга. Для супов и рагу его можно просто порезать кусочками.
Небольшие помидоры -сливки или черри можно замораживать целиком. Большие лучше сбить блендером в пюре, которое потом удобно использовать для супов и соусов. Для пиццы и омлетов можно заморозить помидоры колечками, предварительно разложив их на противень.
Замораживайте только маленькие, жесткие огурцы. Лучший способ — нарезать их кружочками или кубиками, заморозить на противень, а затем переложить в контейнеры. Их удобно добавлять в окрошку или салаты, не размораживая.
Брокколи и цветную капусту разделите на соцветия, вымочите в подсоленной воде и бланшируйте в течение 3 минут.
Баклажаны нарежьте кружочками, уберите горечь, посыпав солью, а затем бланшируйте. Запеченные баклажаны без кожуры удобно замораживать для приготовления икры.
Кабачки. Выбирайте молодые, нежные плоды. Поскольку они очень водянистые, их оптимально натереть на терке, слить сок и заморозить мякоть.
Горошек. Чем быстрее вы заморозите его после сбора, тем больше витаминов сохранится. Горошек нужно помыть, бланшировать, а затем заморозить в один слой.
Очищенную тыкву можно нарезать кубиками или запечь, превратить в пюре и заморозить.
Свеклу можно замораживать как сырой (натертой или нарезанной), так и уже вареной.
Морковь и картофель рекомендуется бланшировать перед замораживанием, нарезав их на кусочки или кубики.
Сельдерей, щавель, шпинат. Эти продукты также нужно бланшировать. Их можно нарезать и заморозить в пакетах или формочках для льда, смешав с маслом.
Правильное размораживание и использование
Размораживать овощи лучше всего в закрытой упаковке в холодильнике. Не стоит спешить, используя микроволновку или горячую воду, ведь так плоды потеряют свою структуру и превратятся в кашу. Когда вы готовите суп или борщ, замороженные овощи можно сразу бросать в кипящую воду без размораживания. Зелень добавляют в готовое блюдо, выключая огонь и накрывая крышкой.
Важно помнить, что время для приготовления замороженных овощей нужно вдвое меньше, чем для сырых. Добавляйте их в блюдо в последнюю очередь практически в конце приготовления. Наслаждайтесь вкусом лета круглый год.