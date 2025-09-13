Как правильно заморозить помидоры: лучшие варианты, чтобы наслаждаться свежими томатами зимой

Как заморозить помидоры на зиму / © unsplash.com

Чтобы всегда иметь под рукой натуральные помидоры без консервантов, удобнее всего заморозить их в сезон. Это быстро, просто и очень практично.

Почему стоит замораживать помидоры

Сохраняют естественный вкус и аромат;

без соли, уксуса и других искусственных добавок;

Универсальные в использовании — подходят для борща, соусов, тушения;

Экономия времени зимой: достал из морозилки и готовь.

Варианты замораживания

Целые помидоры без кожуры — идеально для борщей, рагу и тушеных блюд.

Как заморозить:

Вымойте томаты и сделайте крестообразный надрез. Опустите в кипящую воду на 1 минуту, затем быстро охладите в холодной воде. Снимите шкурку и обсушите. Положите в пакеты или контейнеры порционно и заморозьте.

Совет: выбирайте мясистые средние сорта.

Нарезанные кубиками — удобно для соусов, подливок и заправок.

Как заморозить:

Помойте помидоры и нарежьте кубиками или дольками. Выложите в пакеты или контейнеры, выпустите воздух и заморозьте.

Помидорное пюре или сок — идеально подходит для соусов и различных заправок.

Как заморозить:

Размельчите помидоры блендером или через мясорубку. При желании проварите 5–10 минут для большей густоты. Охладите и разлейте по контейнерам или пакетам с застежкой.

Черри в целом виде — сохраняют форму и вкус, отличные для запекания или гарниров.

Как заморозить:

Просто помойте, высушите и разложите в контейнеры для заморозки.

На что обратить внимание

Используйте плотные пакеты или пластиковые контейнеры, чтобы помидоры не впитывали запахи морозилки. Обязательно подписывайте дату заморозки. Не размораживайте повторно. Сохранять такие помидоры можно до 10–12 месяцев.