Как правильно заморозить суп, чтобы безопасно и вкусно съесть его за месяц

Как замораживать супы

Через неделю или даже через месяц можно просто достать из морозилки готовое блюдо, которое сохранит свой вкус и аромат. Но, чтобы замороженный суп действительно был качественным, важно сделать все правильно.

Как подготовить суп к замораживанию

Ставить к морозилке целую кастрюлю — неудачная идея. Она занимает много места, а после размораживания излишек супа снова некуда девать. К тому же повторная заморозка категорически запрещена.

Гораздо удобнее сразу распределить суп на порции. Ориентир прост: одна порция — 200–250 мл на человека. То есть для четырех хватит примерно литра. Лучше всего использовать пластиковые контейнеры с герметичными крышками.

Перед тем как поставить суп в морозилку, равномерно разложите по контейнерам бульон, гущу и мясо. Если наливать наугад, в какой-нибудь порции может не хватить мяса или овощей. Обязательно оставляйте 1–2 см пространства под крышкой: во время замерзания жидкость расширяется.

Сколько времени можно хранить замороженный суп

В морозильной камере супы хранятся достаточно долго, но не бесконечно. Оптимальный срок — до трех месяцев: за это время они полностью сохраняют и вкус, и свежесть. Мясные и овощные супы лучше съесть раньше, а незапятнанные бульоны могут лежать до полугода.

Чтобы не путать заготовки, наклейте на контейнер этикетки с названием супа и датой замораживания.

Какие супы хорошо переносят замораживание

После размораживания практически не изменяются гороховые, фасолевые и грибные супы.

Также прекрасно хранятся супы с мясом, капустой, морковью, свеклой и умеренным количеством картофеля.

Супы с вермишелью, клецками или другими мучными добавками лучше не морозить — после оттаивания крахмал делает их мутными и непривлекательными. Не стоит замораживать и блюда с большим количеством картофеля.

Щелевые супы могут потерять насыщенный цвет, а молочные и сливочные — расслаиваться. Однако супы на растительном молоке в морозилке ведут себя хорошо.

Как правильно размораживать суп

Лучший способ — медленное оттаивание в холодильнике в течение 5–6 часов.

Если времени не хватает, дайте заготовке немного подтаять, переложите “лед” в кастрюлю и прогревайте на слабом огне без доведения до кипения. Это гораздо лучше, чем пытаться ускорить процесс, погружая контейнер в теплую воду.

В микроволновку ставить контейнер категорически не рекомендуется.

В уже размороженный суп можно добавить измельченный зубчик чеснока, немного лимонного сока и свежую зелень — это освежит и подчеркнет вкус.