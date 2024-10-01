Как правильно заморозить томаты на зиму: помидоры будут, как свежие

Если правильно выбрать и подготовить помидоры к заморозке, они будут сохранять свой вкус и аромат в течение длительного времени.

Овощи замораживают для того, чтобы продлить срок их годности. К тому же замороженные продукты сохраняют все свои витамины и полезные свойства. Поэтому осенью опытные хозяйки делают такие полезные заготовки, чтобы лакомиться свежими овощами до следующего урожая. Что также помогает сэкономить кучу средств, ведь зимой и весной цена на свежие овощи достаточно высока.

Как подготовить помидоры к заморозке

Для замораживания нужно брать целые спелые томаты, но не перезревшие. Опытные хозяйки рекомендуют выбирать мясистые сорта, они лучше сохраняют свою форму и вкус. Сначала их нужно хорошо вымыть, затем выложить, чтобы полностью высохли. Можно убрать влагу из овощей бумажными салфетками или полотенцем.

Также необходимо подготовить герметичные пакеты, они лучше всего подходят для замораживания любых овощей. Так помидоры не будут впитывать запахи соседних продуктов и сохранят свой вкус и аромат. Удобнее всего пользоваться небольшими пакетами, они более практичны, таким образом вы избежите повторного размораживания продукта.

Как правильно замораживать помидоры на зиму

Целыми и половинками. Хорошо помойте и высушите помидоры, сделайте крестообразные надрезы ножом на нижней части каждого овоща. Затем сложите томаты в кастрюлю и залейте крутым кипятком, дайте постоять 40 секунд, затем осторожно достаньте и снимите кожицу. Переложите помидоры на дощечку и поставьте в морозилку до полной заморозки. Затем переложите овощи в герметичные пакеты и отправьте в морозилку на хранение. Если вы хотите заморозить помидоры половинками, бланшированные овощи нужно порезать пополам, вырезать плодоножку и отправить в морозилку на замораживание, затем разложить в пакеты на длительное хранение.

Хорошо помойте и высушите помидоры, сделайте крестообразные надрезы ножом на нижней части каждого овоща. Затем сложите томаты в кастрюлю и залейте крутым кипятком, дайте постоять 40 секунд, затем осторожно достаньте и снимите кожицу. Переложите помидоры на дощечку и поставьте в морозилку до полной заморозки. Затем переложите овощи в герметичные пакеты и отправьте в морозилку на хранение. Если вы хотите заморозить помидоры половинками, бланшированные овощи нужно порезать пополам, вырезать плодоножку и отправить в морозилку на замораживание, затем разложить в пакеты на длительное хранение. Кольцами и полукольцами. Порежьте вымытые сухие помидоры кольцами или полукольцами, выложите на тарелку или дощечку и отправьте в морозилку на замораживание. Затем извлеките замороженные томаты, переложите в герметичные пакеты и положите снова в морозилку на длительное хранение.

Порежьте вымытые сухие помидоры кольцами или полукольцами, выложите на тарелку или дощечку и отправьте в морозилку на замораживание. Затем извлеките замороженные томаты, переложите в герметичные пакеты и положите снова в морозилку на длительное хранение. Пюре. Это еще один отличный способ для сохранения свежих томатов. Хорошо вымойте помидоры, разрежьте пополам, удалите плодоножки и перебейте блендером. Пюре нужно разложить на хранение в пакеты порционно, чтобы избежать повторного размораживания. Потому что продукт потеряет свой вкус и пользу. Для замораживания можно использовать силиконовые формы, а затем достать из них пюре и разложить по пакетам.

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