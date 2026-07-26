Ягоды / © pexels.com

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Замораживание — один из лучших способов сохранить ягоды на зиму. Поды сохраняют естественный вкус, аромат и значительную часть витаминов.

Как правильно заморозить ягоды, чтобы после размораживания они не превратились в кашу, читайте в материале ТСН.ua.

Замораживать можно любые сезонные ягоды: клубнику, малину, чернику, голубику, ежевику, смородину, красную смородину, крыжовник, вишню, черешню и т.д. Впрочем, для замораживания следует выбирать только спелые и целые ягоды — без всяких повреждений или признаков гниения.

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Оптимальная температура для длительного хранения ягод составляет –18°C или ниже. В таких условиях их можно хранить от 8 до 12 месяцев.

Как подготовить ягоды

Перед замораживанием следует удалить плодоножки, листики и испорченные плоды. Затем их следует промыть холодной водой.

После мытья ягоды нужно хорошо просушить: разложите их в один слой на бумажных салфетках или полотенце. Оставьте до полного высыхания. Если на плодах останется влага, после замораживания они слипнутся в один комок.

Как замораживать ягоды

Замораживание целых ягод

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Чтобы ягоды были целыми, сначала их лучше заморозить по отдельности. Для этого разложите сухие ягоды в один слой на застеленном пергаментном подносе или противне. Поставьте в морозильную камеру на 3-5 часов. Благодаря этому способу ягоды не слипаются.

Когда ягоды полностью замерзнут, пересыпьте их в пакет с застежкой или герметичные контейнеры. Чтобы не размораживать весь запас, замораживайте небольшие порции — по 200–500 граммов, чтобы повторно не замораживать ягоды после размораживания.

Замораживание ягод с сахаром

Большинство ягод отлично хранятся без сахара. Впрочем, вариант хорошо подходит для клубники, малины, смородины, вишни и других ягод, которые после размораживания становятся более мягкими.

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Ягоды можно оставить целиком или немного измельчить. Пересыпьте сахаром в пропорции примерно 100–300 г сахара на 1 кг ягод. Оставьте их на 20-30 минут, чтобы ягоды пустили сок. Затем разложите их в небольшие контейнеры или пакеты для замораживания.

Замораживание ягод как пюре

Это способ особенно хорошо подходит для мягких ягод, которые после размораживания теряют форму, как малина, клубника или черника.

Вымытые и высушенные ягоды измельчите блендером до однородной смеси. Готовое пюре разлейте в небольшие контейнеры, силиконовые формы для льда или специальные пакеты с застежкой. Удобнее всего замораживать порциями, чтобы зимой доставать только необходимое количество.

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Как правильно размораживать ягоды

Чтобы ягоды не потеряли форму, их лучше размораживать постепенно — переложить из морозильной камеры в холодильник на несколько часов.

Если ягоды нужны для компота, киселя, полосы или выпечки, их можно использовать сразу, не размораживая.

Напомним, ранее мы писали о том, как заморозить кабачки на зиму

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