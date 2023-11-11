Как правильно запекать блюда в фольге: какой стороной заматывать продукты

Фольга за запекание – незаменимая вещь на кухне. Она не только защищает посуду от жира, но и помогает приготовить ароматные и вкусные блюда в духовке.

Оказывается, мало кто догадывается, что от определенной стороны фольги зависит, будет ли ваше блюдо сочным и не пригорит. Однако также нужно уметь подбирать этого кухонного помощника. Для любого способа приготовления кулинары рекомендуют брать достаточно толстую фольгу. Так вы точно не будете переживать, что она порвется или деформируется в процессе запекания.

Что делать, если под рукой нашлась только тонкая фольга? Не стоит расстраиваться. Просто сложите его в несколько слоев и не забудьте надежно закрепить с каждой стороны.

Запекая блюда из рыбы или мяса, обращайте внимание на то, чтобы не было контакта с воздухом. Хорошо закрепляйте края фольги с каждой стороны. А вот во время приготовления овощей или фруктов, напротив, нужен воздух. В таком случае продукты пропарятся и будут гораздо более мягкими. Плотно заворачивайте фольгу во время запекания, если вы любите хрустящую корочку.

Многим не удается получить золотистую корочку во время приготовления блюд в фольге. Чтобы такого с вами не случилось, доведите блюдо до готовности, затем разверните фольгу и оставьте в духовке еще на 10-15 минут.

Внимательно присмотревшись к фольге, вы точно сможете заметить, что одна ее сторона матовая, а другая – блестящая. От какой стороны вы замотаете продукты, будет зависеть конечный результат и качество запекания. Глянцевая сторона фольги лучше отдает тепло и почти не прилипает к продуктам, поэтому матовая сторона должна быть снаружи.

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