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Как правильно запекать еду в руке: 6 секретов, о которых молчат опытные хозяйки
Запекание в рукаве — настоящая находка для тех, кто любит сочную, ароматную и одновременно диетическую пищу без лишнего жира. Блюдо практически готовится само, не требует постоянного внимания, а мясо или овощи получаются настолько нежными, что просто тают во рту.
Как правильно запекать блюда в рукаве: 6 кулинарных секретов
Выбирайте правильный рукав. Следует знать, что для запекания блюд в духовке подходит не каждый рукав. Как выбрать? Следует обратить внимание на температуру, которую выдерживает пленка, обычно это до 230 °C. Никогда не используйте обычный полиэтилен, это очень опасно для здоровья.
Надо сделать отверстия в нужном месте. Одна из самых распространенных ошибок при запекании блюд — отсутствие отверстий в верхней части рукава. Если их не сделать, пар не сможет выйти, поэтому пленка лопнет. Но отверстия должны быть сверху, чтобы из рукава не вытекал сок.
Ингредиенты следует класть в правильной последовательности. Сначала в рукав кладут овощи, а сверху — мясо или рыбу. Так сок из мяса будет насыщать гарнир, и он получится насыщенным и невероятно вкусным. Из специй внутри мяса и овощей можно положить веточку розмарина, чеснок или лавровый лист.
Не следует класть слишком много продуктов. Если положить в рукав много продуктов, воздух не будет циркулировать, тогда еда будет не запекаться, а тушиться. Лучше всего заполнять рукав на две трети, чтобы осталось пространство для пара.
Хрустящая корочка — это реально. Чтобы блюдо имело золотистую хрустящую корочку, за 10 минут до готовности нужно осторожно разрезать ножницами верхнюю часть рукава и открыть его. Включите духовку на максимальную температуру и запекайте в течение 10 минут. Так мясо или овощи подрумянятся, но не пересушатся.
Разместите секретный ингредиент. Чтобы блюдо получилось не просто вкусным, а насыщенным и изысканным, добавьте ложку белого вина или несколько капель соевого соуса к мясу перед запеканием. Это обогатит вкус и аромат вашего кулинарного шедевра.