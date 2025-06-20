Как правильно запекать еду в руке: 6 секретов, о которых молчат опытные хозяйки

Выбирайте правильный рукав. Следует знать, что для запекания блюд в духовке подходит не каждый рукав. Как выбрать? Следует обратить внимание на температуру, которую выдерживает пленка, обычно это до 230 °C. Никогда не используйте обычный полиэтилен, это очень опасно для здоровья.

Надо сделать отверстия в нужном месте. Одна из самых распространенных ошибок при запекании блюд — отсутствие отверстий в верхней части рукава. Если их не сделать, пар не сможет выйти, поэтому пленка лопнет. Но отверстия должны быть сверху, чтобы из рукава не вытекал сок.

Ингредиенты следует класть в правильной последовательности. Сначала в рукав кладут овощи, а сверху — мясо или рыбу. Так сок из мяса будет насыщать гарнир, и он получится насыщенным и невероятно вкусным. Из специй внутри мяса и овощей можно положить веточку розмарина, чеснок или лавровый лист.

Не следует класть слишком много продуктов. Если положить в рукав много продуктов, воздух не будет циркулировать, тогда еда будет не запекаться, а тушиться. Лучше всего заполнять рукав на две трети, чтобы осталось пространство для пара.

Хрустящая корочка — это реально. Чтобы блюдо имело золотистую хрустящую корочку, за 10 минут до готовности нужно осторожно разрезать ножницами верхнюю часть рукава и открыть его. Включите духовку на максимальную температуру и запекайте в течение 10 минут. Так мясо или овощи подрумянятся, но не пересушатся.