Как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батареи: главные правила и лайфхаки

Проблема деградации аккумулятора, являющаяся «ахиллесовой пяткой» всех современных смартфонов, может быть значительно замедлена при соблюдении простых, но важных правил зарядки.

Удлинение срока службы литий-ионных (li-ion) батарей основывается на избегании экстремальных нагрузок и строгом контроле температуры.

Как правильно заряжать смартфон

Специалисты утверждают, что li-ion аккумуляторы лучше всего функционируют в среднем диапазоне заряда, поскольку поддержание максимального или минимального напряжения создает химический стресс. По этой причине рекомендуется поддерживать уровень заряда от 20% до 80%.

Регулярная зарядка короткими сессиями в этом диапазоне уменьшает нагрузку на химические элементы. Поэтому владельцам смартфонов рекомендуют лучше заряжать устройство чаще и небольшими порциями, чем ждать, пока оно почти полностью разрядится. Глубокий разряд (особенно ниже 10% — 20% создает значительное напряжение для батареи и ускоряет ее износ. Так же вредна регулярная зарядка до 100%, поскольку она поддерживает аккумулятор в состоянии высокого напряжения, что негативно влияет на его химические процессы.

Хотя ежедневный полный цикл нежелателен, некоторые источники советуют раз в 1-3 месяца провести полный цикл разрядки и зарядки до 100%, что помогает калибровать контроллер заряда для более точного отображения емкости.

Высокая температура — самый большой враг аккумулятора

Независимо от уровня заряда, перегрев является наиболее разрушительным фактором для литий-ионных аккумуляторов.

Высокая температура, особенно выше +35 градусов, ускоряет деградацию емкости в разы, поскольку батарея при температуре +55 деградирует практически в 4 раза быстрее, чем при нормальных +25.

По этой причине перед подключением к зарядному устройству следует снимать чехол, особенно толстый или силиконовый, так как он удерживает тепло, выделяемое при зарядке.

Также всегда кладите телефон во время зарядки на твердую, открытую поверхность, например стол или тумбу, и никогда не кладите его под подушку, одеяло или диван, поскольку эти мягкие материалы аккумулируют тепло.

Кроме того, не пользуйтесь телефоном, пока он подключен к кабелю, особенно избегайте ресурсоемких приложений, поскольку одновременная нагрузка и зарядка провоцируют перегрев батареи и замедляют время зарядки.

Выбор аксессуаров и ночной режим

Использование правильных аксессуаров критически влияет на безопасность и эффективность подзарядки. Всегда следует использовать оригинальное зарядное устройство и кабель или аксессуары от известных брендов, имеющих соответствующую сертификацию. Использование несертифицированных, дешевых кабелей может угрожать повреждением аккумулятора из-за нестабильного напряжения.

Если вы используете постороннюю зарядку, важно подобрать устройство с аналогичными параметрами выходного тока и напряжения, указанные на корпусе «родного» зарядного устройства.

Что касается ночной зарядки, то длительное подключение к сети после достижения 100% приводит к поддержанию максимального напряжения и периодической «подкормки» батареи. Если ночной зарядки не избежать, следует использовать оптимизированную зарядку, которая задерживает заряд выше 80%.

Также следует помнить, что беспроводная зарядка обычно генерирует больше тепла, чем проводящая, что может отрицательно сказаться на сроке службы аккумулятора при постоянном использовании.

Соблюдение этих рекомендаций, хотя и может вызвать определенные неудобства, со временем превращается в полезные привычки, позволяющие избежать дорогостоящей и хлопотной замены батареи.