Как правильно засаливать сало, чтобы оно долго хранилось и оставалось свежим и вкусным

Как правильно солить сало / © Фото из открытых источников

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Сало — продукт, который при правильной засолке может сохраняться достаточно долго, не теряя приятного вкуса и аромата. Однако результат зависит не только от количества соли. Важно правильно выбрать кусок, подготовить его, соблюдать пропорции и обеспечить соответствующие условия хранения. Самый простой способ заготовки — сухая засолка. Он не нуждается в сложных маринадах или длительном приготовлении, а сало после такой обработки получается ароматным, нежным и хорошо сохраняется.

Какое сало лучше всего подходит для засолки

Для домашней засолки лучше брать свежее сало белого или слегка кремового цвета. Оно должно быть однородным, без неприятного запаха, слизи или серых пятен. Шкурка должна быть чистой, без остатков щетины.

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Если хочется получить нежное сало, следует выбирать куски средней толщины. Сало с мясными прослоями также можно солить, но оно требует более внимательного хранения, поскольку мясо портится быстрее, чем чистая жировая прослойка.

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Перед засолкой сало не нужно замачивать в воде. Достаточно при необходимости очистить кожуру ножом и хорошо вытереть кусок бумажным полотенцем.

Как засолить сало сухим способом

Для засолки понадобится крупная поваренная соль. На один килограмм сала обычно берут около 100–150 г соли. Точное количество может зависеть от желаемой солености и длительности хранения.

Сало нарезают кусками, так удобно доставать и использовать. Каждый кусок щедро натирают солью со всех сторон. Особое внимание уделяют местам у кожуры и возможным надрезам.

По желанию к соли можно добавить измельченный чеснок, черный или душистый перец, паприку и другие специи. Однако для продолжительного хранения лучше не использовать избыточное количество свежего чеснока: он может изменять запах и вкус при хранении.

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Подготовленное сало плотно складывают в чистую сухую стеклянную или эмалированную емкость. Сверху его можно присыпать солью.

Сколько времени должно солиться сало

Единого времени для всех кусков нет. Тонкие куски просаливаются быстрее, а толстым нужно больше времени.

В холодильнике сало обычно оставляют на несколько дней, периодически переворачивая куски. После этого можно проверить вкус. Если сало кажется недостаточно просоленным, его оставляют еще на время.

После завершения засолки избыток соли встряхивают или осторожно убирают ножом. Если использовались специи, их можно оставить — они придадут продукту дополнительный аромат.

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Как хранить засоленное сало

Для непродолжительного хранения соленое сало лучше всего держать в холодильнике в чистом закрытом контейнере или завернутым в пергамент. Не следует плотно заворачивать его в полиэтилен на длительное время, поскольку внутри может скапливаться влага.

Если сала много и планируют его хранить дольше, удобнее разделить его на небольшие порции. Часть можно оставить в холодильнике для ближайшего использования, а остальное заморозить.

Перед замораживанием куски желательно завернуть в пергамент или другой подходящий для пищевых продуктов материал, затем положить в герметичный пакет или контейнер. Небольшие порции более удобны, ведь не придется повторно размораживать весь запас.

Важно помнить, что засолка не делает продукт неуязвимым к порче. Если на сале появился резкий неприятный запах, скользкая поверхность, необычный цвет или другие признаки порчи, его не следует употреблять.

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