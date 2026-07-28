Как говорить на украинском правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Названия должностей кажутся простыми, однако именно они часто становятся причиной речевых ошибок. Одной из наиболее распространенных является употребление слов «завідувач» и «завідуючий» в качестве равнозначных. Более того, многие не знают, какой падеж нужно использовать после этого названия должности. На самом деле, современные нормы украинского языка дают на это однозначный ответ. Об этом пишет ресурс «24 Канал».

Какая форма является правильной

В современном украинском литературном языке нормативным считается слово «завідувач». Именно его рекомендуют использовать в официальных документах, деловой переписке, приказах, объявлениях и в повседневной речи.

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Форма «завідуючий» является устаревшей. Она появилась под влиянием русской языковой традиции и еще встречается в старых документах, на табличках учреждений или в давно не обновлявшихся текстах. Однако современные речевые нормы советуют отказаться от такого варианта.

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Почему слово «завідуючий» не рекомендуют употреблять

Украинский язык почти не использует активные деепричастия с суффиксами -уч-, -юч-для названий должностей или характеристик человека. Именно поэтому языковеды советуют избегать подобных форм.

Вместо них лучше использовать существительные. Поэтому правильно говорить «завідувач», а не «завідуючий». Так же в современном украинском языке лучше не употреблять слова типа «керуючий», «співаючий», «танцюючий» или «граючий».

Как правильно сказать: «завідувач відділу» или «завідувач відділом»

Именно здесь многие допускают еще одну ошибку. Люди часто ориентируются на глагол «завідувати», требующий творительного падежа. Правильно говорить:

«завідувати відділом»;

«завідувати бібліотекою»;

«завідувати лабораторією».

Однако существительное «завідувач» имеет другое управление. После него нужно ставить существительное в родительном падеже. Правильными являются следующие словосочетания:

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«завідувач відділу»;

«завідувач бібліотеки»;

«завідувач лабораторії»;

«завідувач кафедри»;

«завідувач архіву».

Как правильно называть женщину на этой должности

Сегодня наряду с традиционной формой активно используется феминитив «завідувачка». Он отвечает современным нормам украинского языка и все чаще встречается в официальных документах, средствах массовой информации и учебных заведениях.

Соответственно, правильно будет:

«завідувачка відділу»;

«завідувачка бібліотеки»;

«завідувачка кафедри».

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