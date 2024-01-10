Как правильно заводить автомобиль в мороз: все советы, которые нужно знать

Во время морозов многих водителей беспокоит вопрос: как правильно заводить автомобиль, если он долго простоял на улице?

Пожалуй, самым слабым агрегатом в автомобиле является аккумуляторная батарея, которая от холода и мороза страдает больше всего. Поэтому, прежде чем заводить автомобиль в сильный мороз, следует сначала его разогреть. Часто из-за низкой температуры заряда аккумулятора не хватает, чтобы завести двигатель.

Чтобы привести аккумулятор в чувство, нужно всего лишь на несколько секунд включить любой источник потребления электричества, например магнитолу. Если вы давно не использовали аккумулятор и он разряжался у вас раньше, следует на ночь отнести его в тепло, сняв с автомобиля.

Помочь аккумулятору лучше пережить ночь с сильными морозами, если вечером хорошо прогреть авто. К примеру, поездить 30 минут, не выключая двигатель и не включая мощные электроприборы, вроде обогрева сидений.

Не пренебрегайте в мороз и проводами "для прикуривания". Они не занимают много места в багажнике автомобиля, но помогут реанимировать севший аккумулятор. Если нет проводов, чтобы прикурить, остается только завести машину с толкателя. Однако такой "фокус" сработает только на "механике".

Существует еще одна причина, кроме севшего аккумулятора, по которой в мороз двигатель не заводится. А именно – на свечах зажигания собрался нагар. В этом случае понадобятся определенные навыки. Надо выкрутить свечи, прожарить их (например, над газовой камфоркой), а затем вернуть на место.

Загустевшее масло также может помешать автомобилю завестись в мороз. Особенно если вы давно его не меняли. Эксперты указывают, что завести двигатель, в котором залито минеральное масло, у вас вряд ли удастся. Лучше использовать синтетическое.

Как правильно заводить автомобиль в мороз

Стоит ли заводить автомобиль в сильный мороз / Фото: Unsplash

Непосредственно перед запуском двигателя обязательно выключите все электроприборы автомобиля, так что вы уменьшите нагрузку на аккумуляторную батарею. Рекомендуется подождать несколько секунд при включении отопления. За это время бензонасос успеет подкачать в двигатель топливо.

Если двигатель не завелся с полуоборота, эксперты рекомендуют не крутить стартер дольше 10 секунд. Так он может выйти из строя. Лучше сделать 3-4 попытки и дать ему отдохнуть минуту, а затем продолжать.

У машин с механической коробкой передач лучше крутить стартер после того, как выдавите сцепление, а когда двигатель заведется, не отпускать еще 2-3 секунды педаль – это увеличит срок действия трансмиссии и облегчит пуск силовой установки.

Нужно ли разогревать двигатель в сильные морозы

Этот вопрос встает в морозную погоду едва ли не чаще. Одни автомобилисты уверены, что это важный этап, ведь масло загустело и плохо смазывает детали, поэтому ресурс двигателя скорее иссякнет. Другие считают, что современные автомобили не нуждаются в разогреве.

Поэтому единого мнения на этот счет не существует. Однако большинство экспертов все же советуют подождать минуту, пока стрелка тахометра не опустится до привычных вращений холостого хода и отправляться из города после этого.

Специалисты также рассекретили особую схему, как лучше завести автомобиль на морозе. Перед манипуляцией нужно выключить все приборы, которые используют электричество, затем включить зажигание, однако не торопитесь полностью поворачивать ключ. Сначала включите дальний свет. Так вы активизируете всю электросеть.

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