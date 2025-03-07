Как правильно жарить драники, чтобы они не поглощали лишний жир: секреты профессиональных поваров

Деруны – это одно из самых любимых блюд украинцев, поэтому хозяйки часто жарят их для своей семьи.

Часто вкус золотистых дерунчиков портит избыток подсолнечного масла, которое они впитывают во время жарки. Однако профессиональные повара поделились своими кулинарными уловками, которые помогут решить проблему. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Еспресо", как правильно жарить драники, чтобы они не поглощали подсолнечное масло.

Как жарить драники, чтобы они не впитывали много подсолнечного масла: полезные кулинарные трюки

Чтобы драники не впитывали в себя подсолнечное масло во время жарки, можно воспользоваться простыми советами, которые отлично решат проблему.

Добавление алкоголя. При приготовлении теста на деруны нужно добавить немного алкоголя, это поможет решить проблему. Да, возможно, этот совет несколько странный, однако профессиональные повара часто добавляют алкоголь к блюдам во время жарки, чтобы они не поглощали жир. Добавьте пол чайной ложки водки или коньяка в картофельную массу. Во время приготовления дерунов запах алкоголя выветрится, поэтому это никак не повлияет на вкус и качество блюда.

При приготовлении теста на деруны нужно добавить немного алкоголя, это поможет решить проблему. Да, возможно, этот совет несколько странный, однако профессиональные повара часто добавляют алкоголь к блюдам во время жарки, чтобы они не поглощали жир. Добавьте пол чайной ложки водки или коньяка в картофельную массу. Во время приготовления дерунов запах алкоголя выветрится, поэтому это никак не повлияет на вкус и качество блюда. Подсолнечное масло. Если метод приготовления дерунов с алкоголем вам не подходит, можно воспользоваться более простым способом. Деруны во время приготовления не будут впитывать лишний жир, если добавить в тесто немного растительного масла. Достаточно столовой ложки на килограмм картофеля. Таким образом, вы создадите "защитный барьер", а также уменьшите количество подсолнечного масла, которое нужно сыпать на сковородку.

Как правильно готовить дерюны: дополнительные советы

На деруны лучше брать картофель, в котором много крахмала, тогда они будут держать форму во время приготовления, не будут разваливаться и не будут прилипать к сковороде. Также не следует долго держать чистый картофель в воде, чтобы не вымылся крахмал. Если жарить деруны на сковороде с антипригарным покрытием, они получатся хрустящими и менее калорийными. В такую сковороду можно не добавлять подсолнечное масло, драники не будут пригорать и сохранят свою форму. После жарки обязательно нужно выкладывать деруны на бумажные полотенца, это поможет впитать лишнее масло и сделает блюдо менее калорийным.

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