Как правильно жарить лук, чтобы он всегда был золотистым: основные секреты опытных кулинаров

Казалось бы, что может быть проще, чем пожарить лук. Однако не каждый человек точно знает, сколько времени его готовить к золотистому цвету и как это правильно делать, чтобы он не пригорел.

Чтобы получить золотистое блюдо, а не обугленное "нечто", лучше брать белую часть лука-порея или обыкновенного лука. Красную или зеленую довести до золотистости крайне сложно, так как обычно выходит просто пресная бурая масса.

Как правильно пожарить лук до золотистого цвета

На самом деле существует всего лишь два секрета, которые опытные кулинары всегда используют, когда нужно пожарить лук до золотистости.

В первую очередь, важно хорошо раскалить сливочное масло в сковороде. Нагрейте поверхность сосуда так, чтобы, когда вы выложите кусочки масла, они уже через несколько секунд стали прозрачными.

Второй секрет кроется в постоянном перемешивании. Поэтому лучше совсем не отходить от плиты во время жарки лука.

Сколько времени жарить лук до золотистости

Это важная информация, о которой нужно постоянно помнить. Чтобы лук был золотистым, но не подгорелым, жарить его нужно всего лишь несколько минут.

Иногда, чтобы побыстрее получить блюдо, кулинары начинают увеличивать огонь. Но это роковая ошибка. На большом огне овощ не прожарится хорошо и не станет мягким. Более того, это негативно повлияет на ее вкус. Поэтому в этом деле спешить нельзя.

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