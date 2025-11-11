- Дата публикации
Как праздновали Святвечер наши предки — что из их обычаев популярно еще до сих пор
С 2023 года украинцы официально празднуют Рождество 25 декабря. А накануне, по давней традиции, семьи собираются на особый ужин. Ее называют по-разному — “Богатая кутя”, “Вилия”, “Вигилия”, — но самое известное название, объединяющее все регионы, это Святвечер. Именно им завершается 40-дневный Рождественский пост.
Современным семьям он дает прекрасную возможность восстановить давние украинские рождественские традиции, вспомнить символы предков и приготовить 12 постных блюд, без которых невозможно представить украинский сочельник.
Подготовка к Святвечеру: основные традиции и обряды
По старинным украинским обычаям, к Святвечеру дом убирали очень тщательно, украшали вышитыми полотенцами, вытинанками, а пол посыпали сеном или соломой — символом яслей и пожеланием плодородия. Одним из главных атрибутов был дидух — праздничный сноп пшеницы или ржи, в котором, согласно верованиям, находились души предков. Хозяин торжественно вносил дидуха в угол, и именно с этого начинался Святвечер.
Искусство создания дидуха активно возрождается: украинцы снова делают его из разных сортов зерна, украшают лентами и используют в качестве главного символа рождественского цикла.
Хозяйка готовила блюда для Святвечера весь день. По традиции нужно было иметь светлое настроение и чистую печь. В предпраздничный день старались не пользоваться ножом, чтобы “не отрезать счастье” — все продукты готовили накануне. Ссоры были под запретом: до Святвечера следовало помириться со всеми, чтобы в доме царил мир в течение года.
Хозяин тем временем обходил двор, заботился о скоте и совершал обереговые обряды. Животных нельзя было бить или пугать — считалось, что это лишит семью помета. Их кормили краюшкой праздничного хлеба. Для защиты усадьбы от злых сил использовали чеснок, горькие травы или освященный мак. Чтобы деревья были урожайными, проводили обряд “пугания” — символически угрожали топором, после чего деревья “защищали” соломенным веслом.
Святвечер: 12 постных блюд, первое звезда и семейное единство
В день Святвечера соблюдали строгий пост, а вечером после богослужения все члены семьи должны были быть дома. Это был главный закон украинского Святвечера — никто не должен отсутствовать за столом, олицетворяющим единство рода. По народным верованиям, к ужину приобщались и души умерших, поэтому иногда ставили для них отдельную посуду.
На праздничный стол расстилали сено или солому. Обязательным атрибутом была восковая свеча: ровное пламя предсказывало добрый следующий год, а трепетное — тревоги или невзгоды. В некоторых регионах под стол клали железные орудия — оберег на здоровье и благополучие.
Ужин начинали тогда, когда на небе появлялась первая звезда — знак Вифлеемской звезды. Считали, что тот, кто увидит ее первым, будет самым счастливым в новом году.
Кутья: значение, традиции приготовления и современные рецепты
Главным блюдом Святвечера является кутья. Именно ее едят первой. По традиции, кутью готовят из пшеницы, меда и мака. Пшеницу во время варки не мешали, чтобы урожай хорошо рос.
Сегодня рецепты кутьи стали разнообразнее: добавляют орехи, изюм, курагу, инжир; заменяют пшеницу на рис, булгур или ячмень. Но ее символическое значение — единство семьи и благословение на новый год — осталось неизменным.
Когда кутью ели из одной миски, а первую ложку подбрасывали к потолку. Чем больше зерен прилипало, тем успешнее должен быть год. Кутью вместе с компотом ставили в углу и “зазывали мороз”, чтобы он не повредил посевы.
Что еще готовят на Святвечер
Меню 12 постных блюд обычно включает:
рыбу (запеченную, жареную, в борще или драгли),
фасоль, пюре из фасоли или вареники с ней,
грибы (соленые, маринованные, в варениках, налистниках или ухе),
тушеную или квашеную капусту,
вареники с капустой, картофелем или маком,
пончики с чесноком, пироги, хлеб,
запеченный картофель, свекольный салат,
компот из сушеных фруктов.
Эти песни были традиционными для разных регионов Украины и остаются неизменными и сегодня. После ужина еду не убирали, оставляя угощение для душ предков.
Также было принято делиться блюдами: дети носили гостинцы бабушкам, дедушкам, крестным, а те одаривали их в ответ. Такой обмен символизировал родство семей и добрые пожелания.
Колядование и вертеп: рождественские обычаи, сохранившиеся по сей день
Неотъемлемой частью Святвечера в Украине является колядование. Дети и молодежь ходят от дома к дому, поют колядки, поздравляют хозяев и несут рождественскую звезду. За это их угощают сладостями или деньгами.
Древние украинские верования говорили, что колядники символ предков, поэтому их песни и пожелания приносили в дом добро и урожай.
Еще один важный рождественский обычай — живой вертеп, театрализованное представление о рождении Иисуса Христа. Участники перевоплощаются в библейские персонажи и создают особую рождественскую атмосферу.