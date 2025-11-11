Святвечер: когда, традиции / © Фото из открытых источников

Современным семьям он дает прекрасную возможность восстановить давние украинские рождественские традиции, вспомнить символы предков и приготовить 12 постных блюд, без которых невозможно представить украинский сочельник.

Подготовка к Святвечеру: основные традиции и обряды

По старинным украинским обычаям, к Святвечеру дом убирали очень тщательно, украшали вышитыми полотенцами, вытинанками, а пол посыпали сеном или соломой — символом яслей и пожеланием плодородия. Одним из главных атрибутов был дидух — праздничный сноп пшеницы или ржи, в котором, согласно верованиям, находились души предков. Хозяин торжественно вносил дидуха в угол, и именно с этого начинался Святвечер.

Искусство создания дидуха активно возрождается: украинцы снова делают его из разных сортов зерна, украшают лентами и используют в качестве главного символа рождественского цикла.

Дидух — праздничный сноп пшеницы или ржи / © Фото из открытых источников

Хозяйка готовила блюда для Святвечера весь день. По традиции нужно было иметь светлое настроение и чистую печь. В предпраздничный день старались не пользоваться ножом, чтобы “не отрезать счастье” — все продукты готовили накануне. Ссоры были под запретом: до Святвечера следовало помириться со всеми, чтобы в доме царил мир в течение года.

Хозяин тем временем обходил двор, заботился о скоте и совершал обереговые обряды. Животных нельзя было бить или пугать — считалось, что это лишит семью помета. Их кормили краюшкой праздничного хлеба. Для защиты усадьбы от злых сил использовали чеснок, горькие травы или освященный мак. Чтобы деревья были урожайными, проводили обряд “пугания” — символически угрожали топором, после чего деревья “защищали” соломенным веслом.

Святвечер: 12 постных блюд, первое звезда и семейное единство

В день Святвечера соблюдали строгий пост, а вечером после богослужения все члены семьи должны были быть дома. Это был главный закон украинского Святвечера — никто не должен отсутствовать за столом, олицетворяющим единство рода. По народным верованиям, к ужину приобщались и души умерших, поэтому иногда ставили для них отдельную посуду.

На праздничный стол расстилали сено или солому. Обязательным атрибутом была восковая свеча: ровное пламя предсказывало добрый следующий год, а трепетное — тревоги или невзгоды. В некоторых регионах под стол клали железные орудия — оберег на здоровье и благополучие.

Ужин начинали тогда, когда на небе появлялась первая звезда — знак Вифлеемской звезды. Считали, что тот, кто увидит ее первым, будет самым счастливым в новом году.

Кутья: значение, традиции приготовления и современные рецепты

Главным блюдом Святвечера является кутья. Именно ее едят первой. По традиции, кутью готовят из пшеницы, меда и мака. Пшеницу во время варки не мешали, чтобы урожай хорошо рос.

Сегодня рецепты кутьи стали разнообразнее: добавляют орехи, изюм, курагу, инжир; заменяют пшеницу на рис, булгур или ячмень. Но ее символическое значение — единство семьи и благословение на новый год — осталось неизменным.

Когда кутью ели из одной миски, а первую ложку подбрасывали к потолку. Чем больше зерен прилипало, тем успешнее должен быть год. Кутью вместе с компотом ставили в углу и “зазывали мороз”, чтобы он не повредил посевы.

Что еще готовят на Святвечер

Меню 12 постных блюд обычно включает:

рыбу (запеченную, жареную, в борще или драгли),

фасоль, пюре из фасоли или вареники с ней,

грибы (соленые, маринованные, в варениках, налистниках или ухе),

тушеную или квашеную капусту,

вареники с капустой, картофелем или маком,

пончики с чесноком, пироги, хлеб,

запеченный картофель, свекольный салат,

компот из сушеных фруктов.

Эти песни были традиционными для разных регионов Украины и остаются неизменными и сегодня. После ужина еду не убирали, оставляя угощение для душ предков.

Также было принято делиться блюдами: дети носили гостинцы бабушкам, дедушкам, крестным, а те одаривали их в ответ. Такой обмен символизировал родство семей и добрые пожелания.

Колядование и вертеп: рождественские обычаи, сохранившиеся по сей день

Колядование — неотъемлемая часть Святвечера / © Фото из открытых источников

Неотъемлемой частью Святвечера в Украине является колядование. Дети и молодежь ходят от дома к дому, поют колядки, поздравляют хозяев и несут рождественскую звезду. За это их угощают сладостями или деньгами.

Древние украинские верования говорили, что колядники символ предков, поэтому их песни и пожелания приносили в дом добро и урожай.

Еще один важный рождественский обычай — живой вертеп, театрализованное представление о рождении Иисуса Христа. Участники перевоплощаются в библейские персонажи и создают особую рождественскую атмосферу.