Как праздновать осеннее равноденствие 2025 года: когда оно состоится, что означает эта дата

Осеннее равноденствие 2025 года: что это за дата / © unsplash.com

2025 осеннее равноденствие наступит в понедельник, 22 сентября, в 21:19 по восточноевропейскому времени. Именно с этого дня официально начинается осень, и солнце постепенно будет дарить нам все меньше света: ежедневно примерно на 4 минуты укорачивается световой день, вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря.

А что такое равноденствие? Это тот уникальный астрономический момент, когда день и ночь продолжаются одинаково. Ежегодно происходит два равноденствия: весной, между 19 и 21 марта, когда северное полушарие прощается с зимой и приветствует весну и осенью, между 21 и 24 сентября, когда лето уступает место осени.

Интересно, что в прошлом году осеннее равноденствие также пришлось на 22 сентября, тогда как в 2023 и 2022 годах это событие произошло 23 сентября. Почему дата и точное время равноденствия ежегодно меняются? Ответ кроется в особенностях нашего григорианского календаря. Официальный год длится 365 дней, однако Земля совершает оборот вокруг Солнца за 365 дней, 5 часов и 48 минут. Чтобы компенсировать эту небольшую “избыточную” часть дня, каждые четыре года мы добавляем один дополнительный день — високосный. Именно из-за этой разницы даты и время равноденствия постоянно смещаются.

Осеннее равноденствие: традиции в Украине

Осеннее равноденствие всегда имело особое значение для украинцев. Этот день, когда день и ночь длятся одинаково, символизировал переход от лета к осени, начало сбора урожая и подготовку к холодному сезону.

Традиции прошлого

У древних славян осеннее равноденствие было важным астрономическим и религиозным событием. Считалось, что в этот день мир вступает в своеобразное равновесие: сила света и тьмы одинакова, а это время для очищения, подведения итогов и молитвы за хороший урожай.

Украинцы приносили жертвы, оставляли на полях символические дары для духов земли и урожая. Особое значение имели собранные колосья пшеницы, ржи и других злаков, которые считались носителями силы и изобилия.

Вечером равноденствия зажигали священный огонь, водили хороводы, пели обрядовые песни. Верили, что это защищает семью и хозяйство от болезней и злых сил.

Молодые девушки использовали это время для гаданий, чтобы узнать свою любовь или судьбу на следующий год.

Осеннее равноденствие было не только астрономическим праздником, но и временем единения с природой и семьей, когда подводили итоги года, радовались собранному урожаю и готовились к зимним будням.

Современные празднования

Сегодня осеннее равноденствие в Украине преимущественно не празднуют как официальный праздник, однако некоторые традиции сохранились и получили новую жизнь в рамках культурных и духовных практик.

В городах и селах проводятся обряды и фестивали природы, организуют мастер-классы по народным ремеслам и экологические акции.

Популярными стали современные “празднования света”, где люди зажигают свечи или факелы, символизируя баланс между светом и тьмой.

Любители астрономии и эзотерики организуют лекции, вебинары и медитации, посвященные энергетике равноденствия, его влиянию на психоэмоциональное состояние и планирование жизни.

Хотя современные празднования не всегда отражают древние обряды в полном объеме, они помогают украинцам ощутить связь с природой, восстановить внутреннее равновесие и поразмыслить об изменениях в собственной жизни.