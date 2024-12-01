Как прекратить думать о плохом: 2 лучших упражнения, чтобы остановить негативное мышление

Если вас постоянно беспокоят навязчивые тревожные мысли, воспользуйтесь этими упражнениями от психотерапевтов. Так вы сможете остановить поток отрицательных образов в своей голове и настроиться на позитив и спокойствие.

Как раз и навсегда остановить негативные мысли: советы психотерапевтов

Остановите негативные мысли. Это лучше сделать в форме прописывания. Надо максимально точно на бумаге сформулировать свою самую страшную мысль. Например: "Я попаду в автокатастрофу и умру". Когда вы будете прописывать мысль или прокручивать в голове, последнее слово мысли не нужно писать, вместо него напишите слово "стоп". Затем сожмите ручку или карандаш в руке, чтобы вы это слово зафиксировали в памяти тела. Если вы делаете это упражнение мысленно, не прописывая, просто сожмите крепко кулак, чтобы ногти вонзились в ладонь. Затем замените свою негативную мысль на положительную формулировку: "Я безопасно достанусь места назначения на автомобиле или автобусе".

Это лучше сделать в форме прописывания. Надо максимально точно на бумаге сформулировать свою самую страшную мысль. Например: "Я попаду в автокатастрофу и умру". Когда вы будете прописывать мысль или прокручивать в голове, последнее слово мысли не нужно писать, вместо него напишите слово "стоп". Затем сожмите ручку или карандаш в руке, чтобы вы это слово зафиксировали в памяти тела. Если вы делаете это упражнение мысленно, не прописывая, просто сожмите крепко кулак, чтобы ногти вонзились в ладонь. Затем замените свою негативную мысль на положительную формулировку: "Я безопасно достанусь места назначения на автомобиле или автобусе". Положительное убеждение. Придумайте и запишите свою мотивирующую фразу, постоянно повторяйте ее, когда вас будут одолевать тревожные или отрицательные мысли. К примеру: "Все мои жизненные ситуации решаются с легкостью, вселенная и другие люди постоянно мне в этом помогают, я рождена быть счастливой". И после произнесения такой фразы необходимо обязательно найти подтверждение этому и поблагодарить, так вы зафиксируете положительный сценарий своей жизни. Например, вам с чем-то помогли или пропустили куда-то без очереди – обратите на это внимание и мысленно поблагодарите. Так вы перейдете на ту линию жизни, где все ваши проблемы будут решаться достаточно просто и у вас постепенно исчезнут плохие мысли.

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