Как прекратить стесняться и стать уверенными в себе: 5 важных шагов

Если во время общения вы часто чувствуете себя неудобно, боитесь высказать свое мнение или стесняетесь быть в центре внимания, не надо переживать. Психологи дают пять простых рекомендаций, которые помогут преодолеть нерешительность и развить уверенность в себе.

Как перестать стесняться и стать уверенной личностью: 5 важных шагов

Поймите, откуда берется стеснительность. Застенчивость – это не врожденное качество, а приобретенный защитный механизм, развивающийся с детства. Обычно она связана со страхом осуждения или отрицательной оценки, перфекционизмом и завышенными ожиданиями, низкой самооценкой и неуверенностью в своих силах.

Застенчивость – это не врожденное качество, а приобретенный защитный механизм, развивающийся с детства. Обычно она связана со страхом осуждения или отрицательной оценки, перфекционизмом и завышенными ожиданиями, низкой самооценкой и неуверенностью в своих силах. Измените свое мышление. Никогда не зацикливайтесь на чужих мыслях. На самом деле большинство людей сосредоточены на себе и не замечают "недостатков" других. Поймите, что ошибаться – нормально, ошибки помогают нам учиться. Старайтесь менять негативные мысли на положительные, вместо "я все испорчу", думайте "я справлюсь".

Никогда не зацикливайтесь на чужих мыслях. На самом деле большинство людей сосредоточены на себе и не замечают "недостатков" других. Поймите, что ошибаться – нормально, ошибки помогают нам учиться. Старайтесь менять негативные мысли на положительные, вместо "я все испорчу", думайте "я справлюсь". Маленькие шаги к уверенности. Начните с малого: попросите незнакомца подсказать дорогу, сделайте комплимент коллеге, первыми начните разговор. Тренируйте голос и осанку – говорите громче, держите спину ровно, смотрите в глаза собеседнику. Импровизируйте – неожиданно отвечайте на вопросы, участвуйте в обсуждениях.

Начните с малого: попросите незнакомца подсказать дорогу, сделайте комплимент коллеге, первыми начните разговор. Тренируйте голос и осанку – говорите громче, держите спину ровно, смотрите в глаза собеседнику. Импровизируйте – неожиданно отвечайте на вопросы, участвуйте в обсуждениях. Упражняйте общение – чем больше практики, тем меньше застенчивости. Спрашивайте и внимательно слушайте собеседника. Ищите новые знакомства: чем больше общаешься, тем легче это дается. Тренируйтесь в безопасной среде, например с друзьями или в онлайн-чатах.

– чем больше практики, тем меньше застенчивости. Спрашивайте и внимательно слушайте собеседника. Ищите новые знакомства: чем больше общаешься, тем легче это дается. Тренируйтесь в безопасной среде, например с друзьями или в онлайн-чатах. Развивайте уверенность в себе. Следите, когда вы чувствуете себя наиболее уверенными. Занимайтесь новыми делами, путешествуйте, учитесь. Обязательно записывайте свои маленькие победы – это поможет отслеживать прогресс.

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