Как прекратить стесняться и стать уверенными в себе: 5 важных шагов

Застенчивость мешает человеку раскрыть свой потенциал, знакомиться с новыми людьми и добиваться целей.
Если во время общения вы часто чувствуете себя неудобно, боитесь высказать свое мнение или стесняетесь быть в центре внимания, не надо переживать. Психологи дают пять простых рекомендаций, которые помогут преодолеть нерешительность и развить уверенность в себе.
Как перестать стесняться и стать уверенной личностью: 5 важных шагов
- Поймите, откуда берется стеснительность. Застенчивость – это не врожденное качество, а приобретенный защитный механизм, развивающийся с детства. Обычно она связана со страхом осуждения или отрицательной оценки, перфекционизмом и завышенными ожиданиями, низкой самооценкой и неуверенностью в своих силах.
- Измените свое мышление. Никогда не зацикливайтесь на чужих мыслях. На самом деле большинство людей сосредоточены на себе и не замечают "недостатков" других. Поймите, что ошибаться – нормально, ошибки помогают нам учиться. Старайтесь менять негативные мысли на положительные, вместо "я все испорчу", думайте "я справлюсь".
- Маленькие шаги к уверенности. Начните с малого: попросите незнакомца подсказать дорогу, сделайте комплимент коллеге, первыми начните разговор. Тренируйте голос и осанку – говорите громче, держите спину ровно, смотрите в глаза собеседнику. Импровизируйте – неожиданно отвечайте на вопросы, участвуйте в обсуждениях.
- Упражняйте общение – чем больше практики, тем меньше застенчивости. Спрашивайте и внимательно слушайте собеседника. Ищите новые знакомства: чем больше общаешься, тем легче это дается. Тренируйтесь в безопасной среде, например с друзьями или в онлайн-чатах.
- Развивайте уверенность в себе. Следите, когда вы чувствуете себя наиболее уверенными. Занимайтесь новыми делами, путешествуйте, учитесь. Обязательно записывайте свои маленькие победы – это поможет отслеживать прогресс.
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