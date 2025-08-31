ТСН в социальных сетях

Как преодолеть страх перед школой: советы для детей и родителей, чтобы избавиться от тревожности

Преодоление страха перед школой — общий процесс. Ребенку нужны не только знания, но и уверенность, что он не останется наедине со своими переживаниями. Забота, поддержка и доверие со стороны родителей — это лучшая основа для того, чтобы обучение стало радостным и безопасным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как преодолеть страх перед школой

Как преодолеть страх перед школой / © www.freepik.com/free-photo

Первый день в школе — это всегда волнующий момент. Для детей он открывает новый этап в жизни, но вместе с радостью часто возникает и страх: незнакомые люди, новые правила, ответственность за обучение. Тревога перед школой — это абсолютно естественная реакция, однако ее можно преодолеть, если родители и ребенок будут работать вместе.

Почему возникает страх перед школой

Чтобы помочь ребенку, важно понять, что вызывает волнение. Чаще всего это:

  • страх разлуки с родителями;

  • неизвестная среда и новые одноклассники;

  • опасения совершить ошибки или получить плохую оценку;

  • строгость учителей;

  • чувство ответственности за задачи и правила.

Когда ребенок может откровенно рассказать, что его беспокоит, родителям легче подобрать способ помощи. Важно не обесценивать страхи, а выслушать и поддержать своих малышей.

Как преодолеть тревогу и страх у ребенка перед школой: практические советы

  • Познакомьтесь со школой заранее. Вместе прогуляйтесь к зданию, зайдите в класс, познакомьте ребенка с учителем. Это сделает новое место более знакомым и безопасным.

  • Играйте в «школу». В домашних условиях можно воспроизводить уроки, перерывы, сборку портфеля. Такая ролевая игра помогает ребенку адаптироваться и натренировать уверенность.

  • Создайте положительные ассоциации. Покупка красивых тетрадей, ручек или рюкзака, которые нравятся ребенку, может вызвать приятные эмоции, связанные со школой.

  • Обсуждайте впечатление. После каждой репетиции или прогулки спрашивайте, что больше всего понравилось, а что вызвало волнение. Так вы лучше поймете внутреннее состояние малыша.

Как развить у ребенка уверенность и самостоятельность

Тревожность и страх перед школой часто связаны с ощущением, что ребенок не справится сам. Поэтому важно постепенно приучать его к самостоятельности:

  • поручать простые домашние обязанности;

  • учить собирать портфель;

  • практиковать самообслуживание — одеваться, готовить простые перекусы;

  • позволять делать выбор, например, что надеть или какой фрукт взять в школу.

Также полезно тренировать эмоциональный интеллект: объяснять, как распознавать свои эмоции, практиковать простые техники релаксации, например, медленное глубокое дыхание или повторение коротких положительных фраз «Я смогу», «У меня все получится».

Почему очень важна родительская поддержка

Адаптация к школе требует времени. Некоторые дети привыкают быстро, другим нужны недели или месяцы. В этот период главное — терпение, понимание и последовательность в действиях.

Хвалите ребенка за каждый маленький шаг вперед, даже если он кажется незначительным. Это повышает самооценку и уменьшает страхи. Если же тревога не проходит, а наоборот растет, следует обратиться к школьному психологу или специалисту, чтобы оказать ребенку дополнительную помощь.

