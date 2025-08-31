Как преодолеть страх перед школой: советы для детей и родителей, чтобы избавиться от тревожности

Как преодолеть страх перед школой / © www.freepik.com/free-photo

Первый день в школе — это всегда волнующий момент. Для детей он открывает новый этап в жизни, но вместе с радостью часто возникает и страх: незнакомые люди, новые правила, ответственность за обучение. Тревога перед школой — это абсолютно естественная реакция, однако ее можно преодолеть, если родители и ребенок будут работать вместе.

Почему возникает страх перед школой

Чтобы помочь ребенку, важно понять, что вызывает волнение. Чаще всего это:

страх разлуки с родителями;

неизвестная среда и новые одноклассники;

опасения совершить ошибки или получить плохую оценку;

строгость учителей;

чувство ответственности за задачи и правила.

Когда ребенок может откровенно рассказать, что его беспокоит, родителям легче подобрать способ помощи. Важно не обесценивать страхи, а выслушать и поддержать своих малышей.

Как преодолеть тревогу и страх у ребенка перед школой: практические советы

Познакомьтесь со школой заранее. Вместе прогуляйтесь к зданию, зайдите в класс, познакомьте ребенка с учителем. Это сделает новое место более знакомым и безопасным.

Играйте в «школу». В домашних условиях можно воспроизводить уроки, перерывы, сборку портфеля. Такая ролевая игра помогает ребенку адаптироваться и натренировать уверенность.

Создайте положительные ассоциации. Покупка красивых тетрадей, ручек или рюкзака, которые нравятся ребенку, может вызвать приятные эмоции, связанные со школой.

Обсуждайте впечатление. После каждой репетиции или прогулки спрашивайте, что больше всего понравилось, а что вызвало волнение. Так вы лучше поймете внутреннее состояние малыша.

Как развить у ребенка уверенность и самостоятельность

Тревожность и страх перед школой часто связаны с ощущением, что ребенок не справится сам. Поэтому важно постепенно приучать его к самостоятельности:

поручать простые домашние обязанности;

учить собирать портфель;

практиковать самообслуживание — одеваться, готовить простые перекусы;

позволять делать выбор, например, что надеть или какой фрукт взять в школу.

Также полезно тренировать эмоциональный интеллект: объяснять, как распознавать свои эмоции, практиковать простые техники релаксации, например, медленное глубокое дыхание или повторение коротких положительных фраз «Я смогу», «У меня все получится».

Почему очень важна родительская поддержка

Адаптация к школе требует времени. Некоторые дети привыкают быстро, другим нужны недели или месяцы. В этот период главное — терпение, понимание и последовательность в действиях.

Хвалите ребенка за каждый маленький шаг вперед, даже если он кажется незначительным. Это повышает самооценку и уменьшает страхи. Если же тревога не проходит, а наоборот растет, следует обратиться к школьному психологу или специалисту, чтобы оказать ребенку дополнительную помощь.