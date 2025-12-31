Как преодолеть стресс во время новогодних праздников: шесть советов от эксперта

Как преодолеть стресс во время новогодних праздников / © Credits

Реклама

Рождество, Новый годи другие зимние праздники — это хорошая возможность отдохнуть и провести время в кругу родных или друзей. Однако для многих людей это стрессовый период.

Об этом пишет The Mirror.

Праздники часто сопровождаются стрессом — бесконечные пробки на дорогах, спешка, крики детей на заднем сиденье и попытки успеть всё одновременно. Коуч по дыханию и мышлению Ричи Нортон напоминает: для того, чтобы иметь силы делиться радостью с другими, важно сначала позаботиться о себе.

Реклама

«Самое главное в этот период — быть рядом с близкими. Однако, если напряжение становится чрезмерным, стоит остановиться и сделать что-то, что поможет вам успокоиться и посмотреть на ситуацию со стороны», — советует специалист.

Нортон поделился действенными советами, которые помогут обуздать стресс и сохранить праздничное настроение.

Дышите, прежде чем приступать к делу

Прежде чем погрузиться в праздничную суету, остановитесь на минуту, чтобы просто подышать. Сделайте вдох носом на 4 секунды, задержите воздух на 4 секунды и медленно выдыхайте ртом в течение 6 секунд.

По словам Нортона, даже одна такая минута поможет успокоиться и «перезагрузить» мозг.

Реклама

Защитите свои «моменты спокойствия»

Рождество, как правило, быстро заполняется — вечеринками, планами, людьми. Нет ничего плохого в том, чтобы сказать «нет» тем вещам или делам, которые истощают вашу энергию.

Защита ваших «моментов покоя» может заключаться в том, чтобы оставить телефон выключенным или пропустить рождественское мероприятие или выделить вечер для восстановления сил.

«Двигайтесь телом, а успокаивайтесь умом»

Во время праздничной суеты об активности многие люди часто забывают, однако даже небольшая нагрузка — самый эффективный способ улучшить эмоциональное состояние и избавиться от стресса.

Недолгая прогулка, несколько минут гимнастики или удлиненная дорога пешком способны кардинально обновить ваши физические и психические силы.

Реклама

Превратите любую поездку в одиночку в отдых

За рулем мы часто имеем возможность побыть наедине с собой. Правда, на праздники это не всегда так: пробки, шум детей сзади и вечная спешка добавляют нервов.

Чтобы поездка стала приятнее, измените атмосферу: включите успокаивающую музыку, интересную аудиокнигу или просто насладитесь тишиной. А если чувствуете, что голова «идет кругом», попробуйте выехать на короткую прогулку на автомобиле — без всякой цели, просто чтобы перевести дыхание и успокоиться.

Найдите время только для себя

Найдите 10 минут для себя в новогоднее утро — еще до того, как начнется праздничная суета с подарками, гостями или приготовлением стола. Выйдите на террасу с кофе, пройдитесь по парку или просто примите ванну.

Короткий период покоя утром поможет правильно настроиться на весь следующий день. Глубоко вдохните, оглянитесь вокруг и почувствуйте момент «здесь и сейчас» — именно в такой тишине кроется ресурс, который придаст вам равновесия до самого вечера.

Реклама

Откажитесь от стремления к совершенству

Откажитесь от погони за «идеальным» Новым годом: стремление к безупречности только создает лишний стресс и тревогу. Когда вы отпускаете жесткие планы и ожидания, то освобождаете время для настоящего общения с близкими, а не для менеджмента мероприятия или создания красивых кадров для соцсетей.

Лучшие воспоминания часто рождаются спонтанно. Позвольте себе расслабиться, примите любые неожиданные изменения и наслаждайтесь моментом «здесь и сейчас». Несовершенный, но живой и искренний вечер принесет гораздо больше удовольствия, чем тщательно спланированный праздник.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.