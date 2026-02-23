Как превратить обычную герань в пышный цветущий шар: секреты обрезки, размножения и ухода

Уход за геранью

Многие цветоводы сталкиваются с проблемой, когда герань (пеларгония) вытягивается в одну длинную «палку», отказывается куститься и не дает желаемого шапочного цветения. Однако существуют проверенные методы, которые помогут сформировать цветущий слой.

Как обрезать герань: особенности сортов

Важно понимать, что существуют сорта, которые генетически не подвержены сильному ветвлению. К примеру, тюльпанообразные пеларгонии обычно выдают только две-три ветки, и как бы вы их ни обрезали, они не станут шаровидными. Однако для большинства других сортов обрезка обязательна.

Если вы не сделали этого осенью или растение за зиму слишком вытянулось, сейчас — идеальное время. Прищипывание и обрезка стимулируют рост боковых побегов. Не бойтесь удалять лишнее, ведь это единственный путь к обновлению куста.

Секрет пышного куста: групповая посадка

Самый простой и эффективный способ получить густое растение — посадить несколько черенков в один горшок.

Если черенки велики, сажайте по два в одну емкость.

Если черенки мелкие, можно высаживать по три штуки.

Такой метод работает по принципу посадки томатов по два в лунку, вместо одного стебля вы получаете густой объемный куст, который впоследствии выпустит множество цветоносов. Исключение только те сорта, которые сами по себе очень сильно разрастаются — их лучше оставлять по одному, если только у вас не огромный вазон на 50 литров.

Как размножать герань: черенкование и укоренение

Обрезанные части растения не следует выбрасывать. Они легко укореняются в воде с добавлением корневина. Обычно уже через две недели появляются крепкие «копные» корни, после чего растения готовы к высадке в почву.

Для герани идеально подходит нейтральный верховой торф (например, агробалт синий). Он рыхлый, воздушный и содержит необходимые питательные вещества.

Перед использованием торф обязательно пролить водой и размять руками. Если он слишком сух, он не будет впитывать влагу при последующих поливах.

На дно стакана (500 мл) или горшка следует добавить диатомит или цеолит. Это оградит растение от перелива.

Для постоянных «маточных» кустов к торфу следует добавлять минеральные добавки (цеолит, диатомит, древесный уголь) или вермикулит. Это поможет почве не пересыхать слишком быстро.

Лайфгак, чтобы не травмировать корни во время пересадки растения — поставьте пустой стакан такого же размера, как тот, в котором растет черенок, в новый горшок. Засыпьте пространство вокруг него грунтом и хорошо примните. Вытяните пустой стакан — у вас останется идеальное отверстие, куда останется просто переставить растение с комом земли.

Выращивание герани из семян

Если вы хотите попытаться вырастить цветы с нуля, используйте мини-теплички с готовым просеянным торфом.

Хорошо смочите торф перед посевом.

Разложите семена на поверхности (лучше по центру).

Если почва недостаточно влажная, слегка опрыскивайте семена из пульверизатора.

Накройте крышкой и ждите лестницу, которая появится на 5–10 день.

Не забывайте каждый день проветривать тепличку и поддерживать влажность.

При правильном уходе и использовании нижнего полива ваша герань превратится в настоящее украшение дома или балкона.