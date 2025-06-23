Как приготовить баклажаны с хрустящей румяной корочкой и без лишнего масла: самые главные секреты

Баклажаны — один из самых любимых летних овощей каждого украинца. Их можно запекать, тушить, жарить на гриле и сковороде. Однако большинство хозяек сталкивается с одной и той же проблемой: баклажаны впитывают масло, как губка. Однако есть несколько проверенных способов, которые помогут сделать баклажаны хрустящими снаружи и мягкими внутри и без лишнего масла.

Надо посолить баклажаны заранее, чтобы они не впитывали масло. Перед приготовлением нарежьте баклажаны на ломтики или кружочки, посыпьте солью и оставьте на 20 минут. Они пустят сок, вместе с ним выйдет часть горечи и чрезмерная влага. Затем промойте баклажаны холодной водой и обсушите полотенцем. Благодаря такой хитрости овощи не поглощают масло во время жарки или запекания.

Используйте панировку для хрустящей корочки. Сначала обваляйте баклажаны в муке, затем во взбитом яйце, а затем в сухарях. Это поможет создать защитный слой, который не позволит маслу проникать во внутрь, а сами баклажаны станут золотистыми и хрустящими. Можно также добавить в панировку сухой чеснок, орегано или пармезан, чтобы акцентировать вкус овощей пикантной ноткой.

Надо жарить на разогретой сковороде. Перед жаркой баклажанов сковороду нужно хорошо разогреть. Лишь несколько капель масла — и на горячей поверхности овощ сразу схватится корочкой. Переворачивать баклажаны нужно после того, как образуется румяная корочка.

Запекайте вместо жарки. Самый полезный способ приготовления баклажанов — это запекание. Застелите противень пергаментом, выложите баклажаны и смажьте маслом. Запекайте 25 минут при 200°C до золотистой корочки.