Как приготовить чипсы в домашних условиях: 3 рецепта, которые не оставят равнодушными никого

Трудно найти человека, который не любит или хотя бы иногда не позволяет себе чипсы.

Если вы настоящий ценитель домашней еды, то скорее решите сделать чипсы собственноручно, чем приобрести магазинные аналоги, которые считаются очень вредными. Таким образом, можно контролировать состав и способ приготовления. К примеру, уменьшить содержание соли, растительного масла, усилителей вкуса и других не самых полезных составляющих.

О самых простых рецептах приготовления чипсов на дому, которые понравятся каждому, читайте в материале ТСН.ua.

Традиционные картофельные чипсы

Традиционные картофельные чипсы

Нестареющая классика. Вы легко можете приготовить картофельные чипсы для гостей вечеринки или под просмотр фильма. Вам понадобится:

картофель (3 шт.)

масло (2 ст.л.)

соль, перец и приправы (по вкусу)

Пошаговый способ приготовления:

Разогрейте сковороду до 180 градусов. Очистите картофель и порежьте его тонкими кружочками. В глубоком сосуде замаринуйте картофель в соли, специях и приправе. Накройте лист пергаментом и выложите картофельные слайсы на расстоянии друг от друга. Выпекайте чипсы в течение 10-15 минут. Переложите готовые чипсы на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Чипсы из аппетитной тортильи

Чипсы из аппетитной тортильи

Здесь за основу берем традиционную мексиканскую лепешку – тортилью. В Мексике чипсы из нее называют начесом. Вам понадобятся:

тортилья (4 шт.)

яйцо куриное (1 шт.)

сметана (1 ст. л.)

сыр чедер (50 гр.)

щепотка молотой паприки

соль (по вкусу)

Пошаговый способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200-240 градусов. Тортилью нарежьте небольшими треугольниками. Разложите слайсы на лист, застеленный пергаментом. Взбейте яйцо с паприкой и смажьте тортилью смесью. Чедер мелко натрите и посыпьте им слайсы. Готовьте чипсы в течение 5-7 минут. Достаньте блюдо и посыпьте его солью и специями, которые вам нравятся. После того, как чипсы остынут, можно подавать на стол.

Хрустящие яблочные чипсы

Хрустящие яблочные чипсы

Без десерта, конечно, мы вас не отпустим. Предлагаем вашему вниманию сладкие чипсы из яблок. Вам понадобятся:

яблоки (3 шт.)

сахар (по вкусу)

молотая корица (чайная ложка)

Пошаговый способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 90 °C. Застелите лист пергаментом или силиконовыми ковриками для выпечки. Тщательно помойте яблоки и нарежьте тонкими ломтиками. Разложите слайсы яблок в один слой (не забывайте об интервале между ними). Посыпьте яблоки корицей и сахаром. Выпекайте блюдо в течение часа, переверните и доведите до готовности еще один час. Выключите духовку и оставьте яблоки внутри на час, чтобы они стали хрустящими.

Ранее мы писали о том, что вопрос "Что можно приготовить к ужину" становится вызовом для многих семей. В этой подборке вы найдете три рецепта простых и вкусных блюд.

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