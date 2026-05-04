Как приготовить деруны без муки, чтобы были золотистыми и не впитывали растительное масло

Деруны — одно из самых любимых блюд украинской кухни, но не всегда они получаются такими, как хочется. Иногда распадаются, впитывают слишком много растительного масла или не имеют хрустящей корочки. Многие добавляют муку, чтобы улучшить текстуру, но на самом деле это не обязательно. Существуют простые приемы, которые позволяют приготовить идеальные деруны без лишних ингредиентов — с румяной корочкой и нежной серединкой.

Как приготовить правильное тесто для дерунов

Чтобы деруны не растекались по сковороде, важно правильно подготовить основание. Картошку натирают на мелкой или средней терке, после чего хорошо отжимают лишний сок. Жидкость не следует полностью выливать, ведь на дне образуется крахмал, который нужно вернуть в массу.

Далее добавляют яйцо — именно оно помогает скрепить ингредиенты и держать форму без муки. Также добавляют соль и черный перец по вкусу, а для аромата — мелко натертый лук. Все тщательно перемешивают до однородной консистенции. В результате масса должна быть густой, не водянистой и хорошо держаться на ложке.

Какой секрет хрустящей корочки

Сковороду нужно хорошо разогреть перед жаркой. Лишь тогда выкладывают деруны ложкой, формируя небольшие лепешки. Горячая поверхность сразу создает корочку, которая не дает массе растекаться и помогает сохранить форму.

Чтобы деруны не впитывали масло, не стоит много наливать, достаточно тонкого слоя. Если сковорода хорошо разогрета, деруны быстро поджариваются и не впитывают жир. Также важно не накрывать их крышкой во время жарки, чтобы они не парились.

Жарить деруны лучше небольшими порциями, чтобы температура не падала. Переворачивать их следует только один раз, когда появится румяная корочка. Готовые деруны следует выкладывать на бумажное полотенце, так они останутся хрустящими и без лишнего жира.

