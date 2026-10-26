Как приготовить домашний плавленый сыр за несколько минут: нужно всего 3 простых ингредиента

Простой рецепт домашнего плавленого сыра / © www.freepik.com/free-photo

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Нежный плавленый сыр со сливочным вкусом можно приготовить на собственной кухне из доступных продуктов. Для домашней намазки понадобятся творог, яйца, сливочное масло и несколько дополнительных ингредиентов. В итоге выходит однородная кремовая масса, которую удобно подавать на завтрак с хлебом, тостами либо свежайшими овощами. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Ингредиенты для домашнего сыра

Для приготовления понадобятся:

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творог жирностью 9% — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

соль — 1 ч. л.;

пищевая сода — 1 ч. л.;

лимонная кислота — ⅓ ч. л.

Как приготовить сыр в домашних условиях

Сначала переложите творог в глубокую миску, добавьте яйца, мягкое сливочное масло, соль, соду и лимонную кислоту. Перебейте смесь блендером, чтобы избавиться от комочков и получить максимально гладкую консистенцию.

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Подготовленную массу переложите в кастрюлю с толстым дном. Поставьте на слабый огонь и постоянно перемешивайте, не позволяя смеси приставать ко дну. Приблизительно через семь минут сырная масса должна стать однородной, гладкой и тягучей. Если смесь еще сохраняет комочки, продолжайте нагрев, внимательно следя за консистенцией.

Готовый сыр снимите с плиты и переведите в чистую емкость. После охлаждения он станет более густым, поэтому для намазывания на хлеб лучше всего дать ему немного постоять в холодильнике.

Как разнообразить вкус домашней намазки

Базовый рецепт легко изменять в зависимости от собственных предпочтений. Для свежего аромата добавьте мелко нарезанный укроп, петрушку или зеленый лук. Любителям насыщенного вкуса понравится вариант с предварительно обжаренными грибами.

Также можно использовать мелко нарезанную ветчину или немного острого перца. Приложения лучше вводить в уже готовую сырную массу, чтобы они равномерно распределились и не помешали получить нежную консистенцию.

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Домашний плавленый сыр подойдет к утренним бутербродам, тостам и несладким крекерам. Храните его в закрытой емкости в холодильнике и используйте чистую ложку для подачи.

Совет: для приготовления выбирайте свежий творог без постороннего запаха. Поскольку рецепт содержит яйца, смесь нужно достаточно прогреть, готовый продукт не оставляйте надолго при комнатной температуре.

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