Как приготовить эффективное средство из подручных средств для выведения даже устаревших пятен

Такой пятновыводитель легко справится с серостью и желтизной, не повреждая ткань.

Делимся прекрасным рецептом пятновыводителя, который очень дешев, но невероятно эффективен. Он отлично справится со следами от кофе, ягод, жира или шоколада.

Как приготовить пятновыводитель из подручных средств

Современные хозяйки часто выбирают домашние средства от пятен, они крайне эффективны и не вредят ткани. Лучше всего для борьбы с едкими пятнами подходят пищевая сода, лимонная кислота, уксус и средство для мытья посуды.

Сода и уксус помогают осветлить и смягчить ткань, лимонная кислота оказывает отбеливающий эффект. Однако следует помнить, что цветные ткани могут утратить свой оттенок при взаимодействии с кислотой. А средство для мытья посуды эффективно удаляет жир и желтые пятна от пота.

Чтобы приготовить пятновыводитель, смешайте в равных частях соду, уксус и лимонную кислоту, добавьте 3 столовых ложки геля для мытья посуды. Тщательно размешайте все ингредиенты, чтобы образовалась пастообразная смесь. Средство необходимо нанести на запятнанные места, хорошо втереть и подождать 10 минут, после чего нужно постирать как обычно. После такого пятновыводителя все загрязнения исчезнут, как будто их и не было.

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