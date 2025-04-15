Как приготовить французский паску-бриош: рецепт нежной и рыхлой выпечки

Рецептов паски существует множество. Хотим рассказать о приготовлении паски-бриоша по французской технике. Вана будет невероятно рыхлой и вкусной.

ТСН.ua подготовил рецепт кулинара Эктора Хименеса-Браво.

апельсиновый сок или коньяк – 70 г

Цукать нужно заранее замочить в коньяке или апельсиновом соке.

Смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар, дрожжи, соль и добавляем взбитые яйца. Вымешиваем тесто: сначала вилкой, а затем руками.

Добавляем холодное масло порционно – по 1 кусочку. Хорошо вымешиваем тесто, оставляем на 2-2,5 часа, чтобы оно поднялось подойти.

Когда тесто увеличилось в объеме, добавляем цукаты. Хорошо вымешиваем и отправляем в холодильник на ночь.

Когда тесто выстояло в холодильнике, разделяем его на части и выкладываем в формы. Пасочки смазываем желтком с молоком и оставляем до полного поднятия.