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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить французский паску-бриош: рецепт нежной и рыхлой выпечки

Паски получаются невероятно рыхлыми.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Паска.

Паска. / © Credits

Рецептов паски существует множество. Хотим рассказать о приготовлении паски-бриоша по французской технике. Вана будет невероятно рыхлой и вкусной.

ТСН.ua подготовил рецепт кулинара Эктора Хименеса-Браво.

Ингредиенты

  • мука – 500 г

  • сахар – 150 г

  • сухие дрожжи – 16 г

  • соль – 10 г

  • яйца – 350 г

  • сливочное масло – 300 г

  • цукаты/изюм - 200 г

  • апельсиновый сок или коньяк – 70 г

    Приготовление

  1. Цукать нужно заранее замочить в коньяке или апельсиновом соке.

  2. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар, дрожжи, соль и добавляем взбитые яйца. Вымешиваем тесто: сначала вилкой, а затем руками.

  3. Добавляем холодное масло порционно – по 1 кусочку. Хорошо вымешиваем тесто, оставляем на 2-2,5 часа, чтобы оно поднялось подойти.

  4. Когда тесто увеличилось в объеме, добавляем цукаты. Хорошо вымешиваем и отправляем в холодильник на ночь.

  5. Когда тесто выстояло в холодильнике, разделяем его на части и выкладываем в формы. Пасочки смазываем желтком с молоком и оставляем до полного поднятия.

  6. Пасочки выпекаем при температуре 180°. Первые 10 мин с паром, или ставим на низ противень с водой. Затем убираем воду и выпекаем еще 30 мин.

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Дата публикации
Количество просмотров
27
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