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Как приготовить французский паску-бриош: рецепт нежной и рыхлой выпечки
Паски получаются невероятно рыхлыми.
Рецептов паски существует множество. Хотим рассказать о приготовлении паски-бриоша по французской технике. Вана будет невероятно рыхлой и вкусной.
ТСН.ua подготовил рецепт кулинара Эктора Хименеса-Браво.
Ингредиенты
мука – 500 г
сахар – 150 г
сухие дрожжи – 16 г
соль – 10 г
яйца – 350 г
сливочное масло – 300 г
цукаты/изюм - 200 г
апельсиновый сок или коньяк – 70 г
Приготовление
Цукать нужно заранее замочить в коньяке или апельсиновом соке.
Смешиваем сухие ингредиенты: муку, сахар, дрожжи, соль и добавляем взбитые яйца. Вымешиваем тесто: сначала вилкой, а затем руками.
Добавляем холодное масло порционно – по 1 кусочку. Хорошо вымешиваем тесто, оставляем на 2-2,5 часа, чтобы оно поднялось подойти.
Когда тесто увеличилось в объеме, добавляем цукаты. Хорошо вымешиваем и отправляем в холодильник на ночь.
Когда тесто выстояло в холодильнике, разделяем его на части и выкладываем в формы. Пасочки смазываем желтком с молоком и оставляем до полного поднятия.
Пасочки выпекаем при температуре 180°. Первые 10 мин с паром, или ставим на низ противень с водой. Затем убираем воду и выпекаем еще 30 мин.