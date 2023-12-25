Как приготовить говядину, чтобы была мягкой: секреты от опытных хозяек вас удивят

Чтобы говядина получилась мягкой и вкус приготовленного мяса порадовал, нужно правильно выбирать говядину.

Но не всегда есть возможность купить для приготовления мясо высочайшего качества. Обычно блюда из него получаются идеальными, однако стоимость будет слишком высокой.

Но не все так плохо, даже с жилистой говядиной можно "справиться". Что для этого нужно сделать?

Как приготовить говядину, чтобы была мягкой: в чем нужно ее замочить

Лайфхак с горчицей

Горчица - прекрасный друг для любого мяса. Она придает мясу фантастический аромат и вкус. Известно, что горчица хорошо сочетается с мясом, но мы привыкли добавлять ее в готовое блюдо. Но, как оказалось, горчица поможет сделать жилистую говядину мягкой.

Чтобы приготовленное мясо было мягким, нужно горчицей обмазать кусочки перед запеканием, оставить на час, а затем можно запекать – мясо станет вкуснее. Как вариант предлагается смыть горчицу перед запеканием.

Если планируются отбивные, мясо порезать, отбить и также намазать горчицей. Оставить на 15 минут, затем жарить.

Даже мясо для гуляша можно перед приготовлением смазать горчицей. Сделать это можно как до нарезки на кусочки, так и после. Можно смывать, а можно прямо готовить в горчичном маринаде.

Хитрость с крахмалом

Секретный ингредиент, прекрасно справляющийся со смягчением мяса, – это крахмал. Чтобы сделать маринад, нужно растворить в воде крахмал и вымочить в нем мясо. Для таких целей подойдет как кукурузный, так и картофельный крахмал. Отметим, что крахмалу свойственно формировать хрустящую корочку на продуктах, поэтому при жарке мясо получится не только мягким, но и еще более аппетитным.

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