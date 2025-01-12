Как приготовить гречку без кастрюли и плиты: получается очень вкусная и ароматная каша

Такой способ может несколько удивить, но полученный результат вас обязательно удовлетворит, потому что каша понравиться всей семье.

Гречневая каша – одно из самых популярных блюд на столе каждого украинца. Многие хозяйки готовят ее довольно часто, потому что она не только вкусна, но и очень полезна. Однако, невзирая на пользу, обычная гречка может быстро надоесть. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Добрые Новости", как приготовить гречневую кашу, чтобы вся семья была в восторге.

Как быстро приготовить самую вкусную гречневую кашу

Если вы хотите приготовить вкусную гречку, однако у вас нет времени стоять у плиты, можно воспользоваться таким способом. Он вам обязательно понравится, а кастрюля вам для этого вообще не понадобится. Каша готовится в духовке и получается в разы вкуснее и ароматнее, чем сваренная на плите обычным способом.

Так готовят гречку профессиональные повара. Для того, чтобы приготовить гречку в духовке, возьмите стакан промытой крупы и засыпьте в керамическую или стеклянную форму для запекания. Распределите гречку по дну формы, чтобы получился равномерный слой. Сверху положите кусочки жареного или вареного мяса, можно тушонку или любимые овощи и залейте все стаканом воды. Еще можно использовать мясной или овощной бульон.

Форму следует накрыть крышкой или фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Ваша гречка из духовки станет настоящим кулинарным шедевром, который полюбит семья и даже дети.

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