Как варить гречку, чтобы сохранить ее полезные свойства / © Unsplash

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На сайте zhenskiy.kyiv.ua рассказывают, что варить гречку совсем не так просто, как это может показаться на первый взгляд.

Большинство из нас готовят гречку так: заливают кастрюлю водой, добавляют крупу, варят ее на медленном огне до готовности и подают. Однако часто во время варки зерна слипаются или развариваются, а потому блюдо получается не таким аппетитным на вид.

Есть определенные правила, которые помогут вам всегда готовить не только вкусную и рассыпчатую, но и более полезную гречку. В первую очередь, советуют диетологи, крупу нужно бросить на сухую сковороду и "подсушить" на огне до появления характерного гречишного запаха.

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После этого гречку можно засыпать в кастрюлю с водой и варить на тихом огне. Когда жидкость уже почти выкипела, добавьте к блюду сливочное масло. Диетологи отмечают, что сочетание гречки и животных жиров — очень полезно для нашего организма.

Еще один немаловажный момент для приготовления рассыпчатой гречки. О нем помнят далеко не все, но именно так готовили крупу наши бабушки. Как только вода уже испарилась, возьмите чистое полотенце, обмотайте им кастрюлю и поставьте "доходить".

Кроме этого, говорят диетологи, содержащееся в гречке железо медленно усваивается нашим организмом. Чтобы решить эту проблему, нужно добавить в готовое блюдо паприку и кушать его с помидорами. Дополнительно запейте обед апельсиновым соком (он содержит много витамина С) и тогда железо будет усваиваться гораздо быстрее.

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